AXA Investment Managers, Credito europeo: un approccio flessibile aiuta nell’incertezza

(Teleborsa) - A inizio anno, avevamo previsto che la performance dei mercati obbligazionari sarebbe stata trainata dal reddito. Nonostante la recente volatilità e la perdurante incertezza, manteniamo questa aspettativa. Ciò è in parte dovuto al fatto che, per gli investitori,Tuttavia,Anche se nelle ultime settimane abbiamo assistito a un significativo miglioramento del sentiment che ha sostenuto la ripresa degli asset di rischio, il livello di incertezza resta elevato. Gli spread del credito investment grade in euro si sono contratti di 10 punti base, attestandosi a 87 punti base a fine maggio, recuperando pienamente l’allargamento osservato dopo il cosiddetto Liberation Day. Tuttavia, gli spread restano ancora più ampi di 11 punti base rispetto ai minimi di metà febbraio (76 punti base), segno che la ripresa non è ancora completa. È comprensibile:E anche se gli spread sono successivamente tornati su livelli prossimi a quelli precedenti il Liberation Day, in assenza di progressi nei colloqui con la Cina o l’Unione Europea, è difficile aspettarsi un’ulteriore compressione significativa.Molte aziende sono entrate in questa fase di instabilità con bilanci solidi e fondamentali complessivamente positivi. Gli utili del primo trimestre, sebbene disomogenei, hanno mostrato segnali incoraggianti: le banche hanno beneficiato di buoni risultati nell’investment banking, un contenuto livello di accantonamenti per rischi e ricavi non da interesse superiori alle attese. A livello globale,. Anche i settori difensivi, come utility e telecomunicazioni, hanno continuato a riportare risultati positivi. Altrove, tuttavia, il quadro è più incerto. Il settore automobilistico, in particolare, continua ad affrontare un contesto sfidante, con pressioni crescenti sul mercato cinese e potenziali impatti negativi dei dazi sulla redditività. Anche alcuni titoli del settore consumer hanno deluso le attese, tra cui Kering, LVMH e Carlsberg.Manteniamo una visione costruttiva sui finanziari,rispetto ai corporate. Continuiamo inoltre a privilegiare le obbligazioni ibride societarie, in particolare quelle con data di call inferiore a cinque anni, che offrono un interessante profilo rischio-rendimento. Nel complesso, riteniamo che la qualità del credito degli emittenti europei sia solida e in grado di far fronte a un eventuale rallentamento economico.Non sorprende che ad, totalizzando 45 miliardi di euro, con una predominanza di emissioni corporate. Gli emittenti statunitensi hanno rappresentato il 38% del totale mensile4. Il basso livello di nuove emissioni ha fornito un supporto tecnico agli spread, in particolare per il settore finanziario.Maggio ha segnato, con un volume record di nuove emissioni pari a quasi 107 miliardi di euro – un massimo storico per il mercato in euro – nonostante le numerose festività bancarie5. Anche se in misura minore rispetto al passato, gli emittenti statunitensi hanno continuato a rivolgersi al mercato in euro.Nel complesso, quindi, nonostante i rischi macroeconomici, i fattori tecnici restano solidi e continuano a sostenere la resilienza dei mercati creditizi, anche in presenza di un’elevata offerta.La combinazione di incertezza macroeconomica, strategie orientate alla generazione di carry e fondamentali aziendali solidi costituisce una base convincente per ritenere che il credito in euro continuerà a rappresentare un’area interessante per gli investitori.Per cogliere al meglio le opportunità, però,. In particolare, riteniamo che due strategie offrano un valore interessante.La prima riguarda: in un contesto come quello attuale, le obbligazioni investment grade e high yield con durata contenuta continuano a rappresentare un elemento di solidità. Questi strumenti, infatti, permettono di ottenere rendimenti regolari limitando al contempo l’esposizione al rischio di tasso e alla volatilità tipica delle scadenze più lunghe. La seconda strategia riguarda invece: un’impostazione attiva, non vincolata a un benchmark di riferimento, può generare ritorni interessanti corretti per il rischio in diversi scenari di mercato. Queste soluzioni consentono di modulare con agilità sia la duration sia l’allocazione tra le diverse asset class, con l’obiettivo di creare valore anche in contesti complessi.Anche se gli spread restano più ampi rispetto ai minimi di febbraio, restiamo cauti riguardo al potenziale di un ulteriore restringimento. Le valutazioni risultano meno interessanti, e ci aspettiamo una dinamica laterale nel breve termine, con pochi catalizzatori per movimenti marcati in un senso o nell’altro. Possibili fattori di svolta nei prossimi mesi includono:È per questo che, nel credito in euro, riteniamo cheper affrontare le turbolenze in un mondo dominato dall’incertezza.