Almaviva, emissione tap da 350 milioni di euro per finanziare acquisizione di Tivit

(Teleborsa) -, gruppo italiano attivo nell'Information & Communication Technology, procede ad un'sul proprio prestito obbligazionario esistente, con cedola 5% e scadenza ottobre 2030. La domanda è stata oltre 2 volte l'offerta.Il bond era statoper un valore di 725 milioni di euro (cedola 5%, taglio minimo 100 mila euro) ed era finalizzato alla totale copertura dell'acquisizione della società statunitense Iteris e al contestuale rimborso anticipato del preesistente prestito obbligazionario di 350 milioni di euro con scadenza originaria nel 2026.Con quest'operazione il gruppo si garantisce una struttura di debito a tasso fisso fino al 2030, rimborsabile interamente a scadenza, una linea Rcf (Revolving credit facility) di 230 milioni di euro dai precedenti 160 milioni di euro, "ottenendo così un'per far fronte a tutte le future esigenze operative, finanziarie e di investimento che possano presentarsi", si legge in una nota."Sulla scia del buon esito del bond emesso lo scorso ottobre abbiamo deciso di emettere un tap per finanziare l'acquisizione di Tivit, azienda IT brasiliana, e per rafforzare ancor più la struttura del capitale di debito e le disponibilità finanziarie a sostegno del business - spiega il- La qualità del book si conferma molto elevata perché costituita dai più importanti investitori istituzionali, che ci seguono in continuità dal 2017, anno in cui ci siamo affacciati per la prima volta sul mercato dei capitali".