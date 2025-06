BBVA procede con operazione Sabadell nonostante condizioni imposte da governo

BBVA

Banco Sabadell

(Teleborsa) - Il colosso bancario spagnolohapubblica di acquisizione ostile per la rivale più piccola, in quanto l'operazione "crea valore per gli azionisti di entrambe le entità, nonostante la condizione ritarderà la concretizzazione di parte delle sinergie stimate". Lo si legge in una nota della banca, dopo che la settimana scorsa il governo spagnolo ha autorizzato la concentrazione imponendo a entrambe le entità di mantenere, per un periodo di tre anni, entità giuridiche separate e autonomia nella gestione.BBVA aggiornerà e divulgherà tutte le informazioni rilevanti una volta ricevuta l'approvazione del prospetto informativo da parte della Commissione del Mercato dei Valori Mobiliari (), presumibilmente nelle prossime settimane.Con questa autorizzazione definitiva, che si aggiunge alle 27 già ricevute da BBVA dall'annuncio dell'operazione, e una volta iniziato il periodo di offerta, gli azionisti di Banco Sabadell potranno decidere se aderire al progetto di BBVA."Si tratta di un'offerta straordinariamente interessante per gli azionisti di Banco Sabadell, che avranno l'opportunità di entrare a far parte di una banca con un profilo unico di crescita e redditività in Europa", ha detto il