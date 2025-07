In flessione i listini europei, focus su inflazione

Mediobanca

Leonardo

Brunello Cucinelli

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

Brunello Cucinelli

A2A

Enel

Inwit

Mediobanca

Leonardo

Banca MPS

STMicroelectronics

Italmobiliare

Sesa

Ascopiave

Ariston Holding

D'Amico

Fincantieri

Danieli

Philogen

(Teleborsa) -A Piazza Affari ancora malee l'intero. Tra le peggiori anchesu cui pesano le prese di profitto dopo i rialzi degli ultimi giorni. Seduta positiva per imentre volaSul fronte macroeconomico, dai dati preliminari dell'Ufficio statistico europeo (EUROSTAT) l'a giugno segna un +2%, dopo il +1,9% registrato nel mese precedente, in linea con le aspettative di consensus. Su mese, invece, isegnano un incremento dello 0,3%, in accelerazione rispetto alla variazione nulla del mese precedente. Raggiunto quindi ilfissato dalla Stabile il settore manifatturiero dell’eurozona , che resta in contrazione nel mese di giugno ma mostra segni di resilienza. Secondo l'indagine HCOB PMI-S&P Global, l'ia giugno 2025 è salito a 49,5 punti, leggermente meglio dei 49,4 punti della stima preliminare. Risulta stabile anche la disoccupazione in Germania . A giugno il Federal Labour Office ha rilevato che ilè al 6,3%, più basso di quanto stimato dagli analisti che indicavano una crescita al 6,4% e in linea con quanto registrato nel mese precedente.L'prosegue gli scambi con un guadagno frazionale dello 0,26%. L', in aumento (+1,39%), raggiunge 3.349,2 dollari l'oncia. Segno più per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento dell'1,06%.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +83 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,35%.giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,44%, piccola perdita per, che scambia con un -0,37%, e tentenna, che cede lo 0,29%.Il listino milanese continua la seduta poco sotto la parità, con ilche lima lo 0,48%, spezzando la catena positiva di tre consecutivi rialzi, iniziata giovedì scorso; sulla stessa linea, cede alle vendite il, che retrocede a 42.077 punti.Pressoché invariato il(-0,03%); leggermente negativo il(-0,32%).di Milano, troviamo(+2,13%),(+1,93%),(+1,91%) e(+0,96%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,34%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 3,14%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,38%.scende dell'1,95%.Tra i(+6,15%),(+2,26%),(+1,81%) e(+1,72%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,37%.Calo deciso per, che segna un -2,02%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,95%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,86%.