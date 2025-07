Turismo: Italia (con Roma in testa) si conferma tra mete preferite dei turisti internazionali

(Teleborsa) -e chi la visita ama tornarci. I pagamenti digitali assumono un ruolo sempre più centrale nella pianificazione e nella gestione dei viaggi, e vengono considerati un alleato utile per la tutela dell’ambiente: è quanto emerge dallo studio Visa “che analizza i viaggi in Italia dei turisti in arrivo da UK, USA, Cina ed Emirati Arabi, assieme alle loro aspettative di spesa e intenzioni di pagamento.Dunque,grazie a un’offerta capace di soddisfare interessi diversi. Le motivazioni più frequenti tra i visitatori sono le esperienze culturali (60%) e la scoperta di città iconiche (53%), spesso abbinate a momenti di relax al mare o immersi nella natura (44%). Chi sceglie il Bel Paese tende a concentrare in poco tempo la visita di più località (56%). Il 49% dei turisti prevede soggiorni tra i 4 e i 7 giorni, mentre il 45% si trattiene oltre 8 giorni. Pur essendo una destinazione apprezzata tutto l’anno, la maggior parte dei viaggi si concentra tra maggio e settembre (78%).i attesta intorno ai 2.535 euro a persona, con significative differenze tra Paesi, dai 1.890 euro dei turisti britannici ai 2.900 degli statunitensi. In termini di incidenza sul reddito, i turisti dedicano al soggiorno circa il 14% del proprio reddito annuale e un terzo degli intervistati (32%) prevede una spesa maggiore rispetto allo scorso anno, con un aumento medio del 18%.“L’Italia continua adha commentato Stefano M. Stoppani, Country Manager Visa Italia. “Per questo motivo, è fondamentale rispondere alle loro aspettative di poter pagare tramite strumenti digitali non solo nella fase preparatoria ma anche durante la vacanza presso negozi e piccoli esercenti. Visa è fortemente impegnata nel facilitare questo processo, garantendo pagamenti semplici, rapidi e sicuri. In questo modo intendiamo contribuire al tempo stesso a rafforzare il tessuto economico locale, aiutando le piccole imprese e i negozi a intercettare nuove opportunità di crescita legate al turismo internazionale.”di esperienze di pagamento volte a creare valore per le economie locali e per i viaggiatori che utilizzano la nostra infrastruttura di pagamento. I turisti, oggi sempre più digitalizzati, possono contare su una rete globale che permette loro di effettuare pagamenti in modo semplice e sicuro in oltre 200 Paesi nel mondo” ha dichiarato Bea Larregle, Regional Managing Director Southern Europe di Visa.Il 25% dei turisti prevede di utilizzare soluzioni di pagamento digitale in misura maggiore rispetto aLe carte di pagamento e gli strumenti di mobile payment saranno utilizzati non solo per l’alloggio (76%) e lo shopping nei grandi store (74%) ma anche per i trasporti, sia in quelli a lunga distanza (74%) che nella mobilità urbana (60%), dove l’accettazione contactless nelle principali destinazioni turistiche può incentivare l’utilizzo dei trasporti pubblici.è quella di utilizzare carte di pagamento che offrono una serie di benefici legati alla vacanza: il 66% dei viaggiatori emiratini e il 53% di quelli statunitensi ne possiedono una, mentre i viaggiatori provenienti dal Regno Unito si attestano al 51%. La scelta di questa tipologia di carte è dovuta principalmente a vantaggi legati alla facilità d’uso (48%) e ai benefit dedicati (39%), quali, ad esempio, tassi di cambio vantaggiosi e assicurazioni legate al viaggio.si riflette non solo nei pagamenti ma anche nella preparazione del viaggio, soprattutto per i turisti provenienti da Emirati Arabi e Cina, per i quali l’AI è già un importante canale di informazione (rispettivamente il 32% e il 21%). Tra le diverse fonti di informazione utilizzate — oltre ai siti di prenotazione e recensioni, ai portali delle singole strutture e ai motori di ricerca — emerge anche l’utilizzo delle piattaforme di Intelligenza Artificiale generativa. Adel recente annuncio di Visa Intelligent Commerce: presto le persone affideranno agli agenti AI non solo il compito di cercare e selezionare le proposte di viaggio, ma anche la fase di acquisto, sulla base delle preferenze impostate. Ogni consumatore stabilirà i propri limiti, e Visa si occuperà del resto” ha continuato Stoppani.I turisti del segmento lusso sono alla ricerca di esperienze uniche e fuori dall’ordinario, alle quali destinano il 43% del proprio budget. Tra queste rientrano soggiorni in hotel a 5 stelle, tour privati ed esperienze esclusive, acquisti con personal shopper, percorsi benessere in SPA di alto livello e degustazioni enogastronomiche riservate.L’interesse per le esperienze premium varia in base al Paese di provenienza. I turisti degli Emirati Arabi Uniti si distinguono per l’interesse verso gli acquisti con personal shopper (58%), mentre quelli cinesi, emiratini e nordamericani mostrano una particolare predilezione per l’accesso privato a musei e luoghi simbolo (rispettivamente 59%, 55% e 49%) e