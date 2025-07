BPER, disponibile il nuovo Fondo BlackRock Multi Alternatives Growth Fund

BPER

(Teleborsa) - Unche investe neiarricchisce l’offerta di, disponibile per la clientela private. Ilè unche offre esposizione a un portafoglio globale e diversificato di investimenti alternativi, con un focus su Private Equity, Infrastrutture e Credito Privato. Il fondo adotta una strategia flessibile multistrategy, investendo in una combinazione di asset illiquidi, attraverso investimenti diretti, coinvestimenti e investimenti secondari, e asset liquidi al fine di ottimizzare il profilo rischio/rendimento nel lungo periodo.Il fondo presenta una struttura di, con finestre mensili di ingresso e possibilità di rimborsi trimestrali, subordinati a un periodo di lock-up iniziale di 24 mesi dal primo closing del fondo che è avvenuto il 31 marzo 2025. Caratteristiche che migliorano l’accessibilità anche per gli investitori privati a mercati tradizionalmente riservati a investitori istituzionali. Classificato ai sensi dell’Articolo 8 del Regolamento SFDR, il fondo integra nel processo d’investimento anche, come ulteriore strategia per la ricerca di rendimenti di lungo termine. L'ELTIF è disponibile presso i Gestori Private di BPER Banca Private Cesare Ponti e i Consulenti Finanziari BPER."L’ampliamento della nostra offerta verso soluzioni alternative rappresenta una leva strategica per diversificare i portafogli dei nostri clienti, puntare a generare valore nel lungo termine e contribuire, anche attraverso la mobilitazione degli investimenti privati, al sostegno dell’economia reale. Stiamo investendo costantemente per arricchire sempre di più la nostra offerta di soluzioni in linea con le dinamiche di mercato e le esigenze dei nostri clienti, che sempre più spesso vogliono poter valutare insieme ai loro Banker soluzioni alternative alla ricerca di nuovi rendimenti. E farlo con un player internazionale di esperienza consolidata come BlackRock, ci consente di garantire ai nostri clienti soluzioni di altissimo valore", dichiara, Chief Private & WealthManagement Officer di Gruppo BPER."Siamo lieti di essere al fianco di BPER nell’offrire una gamma di soluzioni di investimentosempre più completa e in linea con le esigenze della clientela, generando valore per i portafogli. Il nostro impegno va oltre il prodotto, offrendo supporto ai banker per accompagnarli nella valorizzazione e nel corretto posizionamento di questi strumenti. Riteniamo che la combinazione tra la qualità delle soluzioni e un affiancamento costante sia un elemento chiave per favorire una maggiore apertura verso i mercati privati, ancora poco rappresentati nei portafogli Wealth in Italia", afferma, Head of WealthBlackRock Southern Europe.