Materie prime strategiche: al via le esplorazioni minerarie in Italia

(Teleborsa) - Con l’(Comitato Interministeriale per la Transizione Ecologica), prende ufficialmente il viasu tutto il territorio nazionale, oltre alla mappatura dei depositi di rifiuti estrattivi.A valle di queste attività esplorative, il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica,, in collaborazione con il Ministro delle Imprese e del Made in Italy,prevede l’, in linea con gli obiettivi fissati dal Critical Raw Materials Act dell’Unione Europea. L’obiettivo è, indispensabili per la transizione verde e digitale, nonché per i settori militare, della difesa e dell’esplorazione spaziale.La notizia dell’approvazione delè stata accolta con soddisfazione dalla categoria dei geologi, che vede in questa iniziativa un'importante spinta per il rilancio del settore minerario e, più in generale, per l’economia del Paese.Tuttavia, non si può ignorare il deficit tecnico-scientifico che oggi caratterizza il comparto. Questo è in gran parte dovuto alla. A ciò si aggiunge, sul piano industriale, un marcato ritardo nell’innovazione tecnologica, aggravato dal blocco dei finanziamenti pubblici destinati alla ricerca e allo sviluppo di tecnologie sostenibili per l’estrazione e la trasformazione dei minerali.Per questo, i geologi auspicano che ilvolto a riattivare i corsi universitari di giacimentologia ed economia mineraria, sfruttando le strutture accademiche già operative nel campo della geologia applicata alle attività estrattive.In questa prospettiva, ila fornire pieno supporto tecnico alle istituzioni e agli operatori del settore.