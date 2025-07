BPER aggiunge 1 euro cash all'OPS su Pop Sondrio. Papa: segnale concreto di grande valore

BPER

Banca Popolare di Sondrio

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione dihadell'offerta pubblica di scambio () volontaria totalitaria sulle azioni diportate in adesione all'offerta, rappresentato dal corrispettivo in azioni indicato nel documento di offerta, pari a 1,450 azioni BPER di nuova emissione in esecuzione dell'aumento di capitale al servizio dell'offerta, e da un corrispettivo aggiuntivo mediante unaSulla base del prezzo ufficiale delle azioni di BPER rilevato alla chiusura della data di riferimento (il 5 febbraio), pari a 6,570 euro, il corrispettivo unitario aumentato esprime unaper ciascuna azione di BP Sondrio e dunque incorpora un premio del 17,8% rispetto al prezzo dell'azione BP Sondrio registrato alla data di riferimento.Anche considerando il riconoscimento del corrispettivo in denaro, viene confermato per il gruppo risultante dall'operazione un coefficiente patrimonialeratio a regime pro-forma atteso superiore al 15% nel 2027, come riportato nel Documento di offerta. Viene anche confermato quanto riportato nel Documento di offerta con riferimento alla distribuzione di flussi di dividendi sostenibili nel tempo, supportata dall'elevata profittabilità (a circa il 15%) e dalla solida capacità di generazione di capitale dell'entità combinata, anche grazie a sinergie a regime stimate fino a 290 milioni di euro ante imposte per anno."L'incremento del corrispettivo nel contesto dell'offerta su Banca Popolare di Sondrio mediante un rilancio in denaro - dichiaradi BPER - è une alla valenza industriale che l'ha sempre caratterizzata. Il miglioramento delle condizioni economiche dell'offerta mediante il riconoscimento di una componente aggiuntiva in denaro - oltre alla prevista componente in azioni - mira a massimizzare le adesioni da parte degli azionisti e, quindi, il pieno successo dell'operazione, senza modificarne gli obiettivi finanziari"."Vogliamo costruire una banca italiana più forte e resiliente in grado di meglio affrontare le sfide future e generare benefici duraturi per tutti gli stakeholder - ha aggiunto - E lo faremo garantendo la valorizzazione delle comunità locali in cui operiamo e mantenendo il forte radicamento territoriale che Banca Popolare di Sondrio ha sempre avuto. Questo è sempre stato e resta il nostro obiettivo.come ulteriore riconoscimento del valore che attribuiamo a Banca Popolare di Sondrio e al progetto di crescita che vogliamo condividere con loro. Con noi i valori e il valore della banca sono più che al sicuro".Ilterminerà alle ore 17:30 di venerdì2025.