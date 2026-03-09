Assoreti, raccolta da 3,9 miliardi di euro a gennaio. Spiccano ETP e liquidità

(Teleborsa) - Ilsi apre con unapari aper la consulenza finanziaria delle banche aderenti ad Assoreti, inrispetto ai 3,5 miliardi registrati a gennaio 2025. Gli investimenti netti complessivi risultano pari a 2,5 miliardi di euro. In particolare, le risorse nette indirizzate alle soluzioni del risparmio gestito ammontano a 1,6 miliardi di euro, con una crescita del 5,3% su base annua, trainata dal comparto assicurativo-previdenziale. I flussi netti destinati alla componente titoli si attestano a 950 milioni di euro (-63,6% a/a), con un deciso apprezzamento nei confronti degli exchange traded product. Le risorse nette temporaneamente posizionate su conti correnti e depositi valgono 1,4 miliardi di euro.Nel primo mese dell'anno la raccolta netta associata alraggiunge i 572 milioni di euro.A gennaio ilseguiti dalle reti di consulenza continua a crescere superando i 5,45 milioni, con un aumento di circa 26 mila unità rispetto a dicembre 2025."L'avvio del 2026 conferma la capacità del modello di interpretare con efficacia l'evoluzione dei mercati - dichiaradell'Associazione - La crescita della raccolta in un contesto di mercato che continua a presentare dinamiche in movimento indica che i risparmiatori stanno consolidando un approccio più strutturato e orientato a soluzioni diversificate, in linea con i loro obiettivi di medio-lungo periodo. L'aumento delle disponibilità liquide nei portafogli va letto come una fase fisiologica di gestione e riallocazione, nella quale la consulenza assume un ruolo sempre più strategico".La distribuzione diretta di quote didetermina volumi di raccolta netta pari a 598 milioni di euro. Il flusso coinvolge prevalentemente le gestioni collettive di diritto estero, con risorse complessive pari a 509 milioni, mentre il bilancio dei fondi aperti di diritto italiano è positivo per 44 milioni.Le scelte di investimento continuano a privilegiare i fondi, con investimenti netti pari a 321 milioni di euro, seguiti dai fondi flessibili (202 milioni). Il saldo delle movimentazioni risulta positivo anche per la categoria azionaria (11 milioni) e per i fondi monetari (14 milioni), mentre rimane negativo per le gestioni collettive bilanciate (-57 milioni).La raccolta netta insi attesta a 42 milioni di euro; le risorse nette investite si concentrano prevalentemente nelle gestioni patrimoniali in fondi (GPF) con 46 milioni, mentre il saldo delle gestioni patrimoniali mobiliari (GPM) risulta leggermente negativo (-5 milioni).I versamenti netti suiammontano complessivamente a 937 milioni di euro, valore più che raddoppiato rispetto al mese di gennaio 2025. Il contributo principale proviene dalle unit linked, con premi netti pari a 659 milioni, seguite dalle polizze vita tradizionali (97 milioni). Positivo anche il bilancio dei fondi pensione (97 milioni) e dei piani previdenziali individuali (80 milioni).Nel mese di gennaio, quindi, il, attraverso la distribuzione diretta e indiretta di quote, è positivo per circa 1,4 miliardi di euro e rappresenta il 42,7% dei volumi netti complessivi che hanno coinvolto il sistema dei fondi aperti (3,2 miliardi).La raccolta netta realizzata sugliè pari a 950 milioni di euro. Nel dettaglio, si registrano flussi positivi sugli exchange traded product, con investimenti netti per 715 milioni, sui titoli azionari (333 milioni), sui certificate (239 milioni) e, infine, sulle obbligazioni corporate (172 milioni). Risulta invece negativo il saldo delle movimentazioni che coinvolgono i titoli di Stato (-446 milioni) e gli strumenti del mercato monetario (-148 milioni).