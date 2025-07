Eurogruppo: linea bilancio passa da "leggermente restrittiva a neutrale"

(Teleborsa) - Complessivamente l'il prossimo, a riflesso degli aumenti per le spese militari e in difesa. Al netto di questa posta, resterebbe infatti "appropriata" una intonazione di bilancio leggermente restrittiva. Lo si legge in un comunicato diffuso dall'Eurogruppo nel corso dei lavori di oggi, in merito appunto alle prospettive dei bilanci nazionali per il 2026. Complessivamente, l'economia dell'insieme dei paesi dell'area euro resta resiliente, nonostante gli shock molteplici degli ultimi anni. L'insieme dei rischi positivi e negativi per le prospettive di espansione resta sbilanciato verso il rallentamento, risentendo "dell'eccezionale incertezza in un quadro volatile e imprevedibile", si legge. Il mercato del lavoro resta solidoNel frattempo, prosegue il comunicato, a seguito di un continuo processo deflazionistico, la crescita dei prezzi al consumo su base annua ora è attesa attorno all'obiettivo del 2% della Bce, prima di quanto precedentemente atteso. Ed è previsto che successivamente si stabilizzi a questo valore. Secondo l'eurogruppo, lo scorso anno il debito pubblico aggregato dei paesi che adottano la valuta unica si è stabilizzato attorno al 90% del Pil, con lievi aumenti attesi sul 2025 e 2026. Il deficit/Pil aggregato è previsto in lieve aumento al di sopra della soglia limite del 3% del Pil. La linea complessiva dell'impostazione di bilancio nel 2025 dovrebbe passare a "ampiamente neutrale", da quella leggermente restrittiva del 2024 - vengono citate le ultime previsioni della commissione europea - e restare neutrale anche sul 2026. Secondo l'eurogruppo questo è coerente con le necessità di prudenza, in particolare nei paesi con elevati livelli di debito pubblico. Tra le priorità menzionate vi è quella di rafforzare le spese e le capacità di difesa, per cui 11 paesi dell'area euro hanno fatto richiesta della clausola nazionale di sospensione del patto di stabilità e di crescita. Il documento mette ion rilievo i propositi di aumento delle spese militari e in difesa della Germania. Esclusa questa posta, una linea di bilancio restrittiva "resta appropriata - prosegue l'eurogruppo -Intanto, i ministri delle Finanze dell'eurogruppo hanno confermato, votandolo per "consensus", l'irlandese Palla presidenza per un terzo mandato. Secondo quanto riporta un comunicato, resterà in carica per altri due anni e mezzo a decorrere dal 13 luglio.ha commentato lo stesso ministro delle finanze irlandese, citato in un comunicato del Consiglio europeo. "Come ho promesso ai ministri già nel 2020 sono stato e resterò un autentico mediatore nei nostri negoziati, assicurando che tutte le voci e tutte le posizioni vengano prese in considerazione". "Alla luce delle rilevanti sfide geopolitiche l'eurozona si è dimostrata molto resiliente". Per questo nuovo mandato ", ha aggiunto.