Agroalimentare, UniCredit e Unicarve rinnovano partnership per accesso al credito delle imprese del Nord Est

(Teleborsa) -rinnovano la propria collaborazione a supporto della filiera della zootecnia bovina del Nord Est firmando un nuovo accordo, con scadenza giugno 2026, che mette a disposizione delle imprese associate linee di credito dedicate a condizioni agevolate. Più nel dettaglio la convenzione appena siglata dalprevede la messa a disposizione di prestiti di conduzione agraria (finanziamenti a breve termine destinati allo specifico settore con l'obiettivo di finanziare bisogni legati all'inizio del ciclo produttivo), dell'importo minimo di 30 mila euro ciascuno.Leoperanti in tutte le province di Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Trentino-Alto Adige e Emilia Romagna, potranno inoltre avvalersi di una consulenza specifica, garantita dalla rete di gestori e specialisti Agribusiness di UniCredit dislocati su tutto il territorio."L'accordo siglato con Unicarve – dichiara– si inserisce nel più ampio impegno di UniCredit a supporto della filiera agricola italiana. Penso, per esempio, al miliardo di euro da noi destinato al settore Agribusiness nell'ambito dell'iniziativa UniCredit per l'Italia o alla nostra rinnovata gamma di strumenti di sostegno per il settore, da affiancare al tradizionale supporto creditizio. Una nuova dimostrazione della nostra volontà di rispondere ai bisogni concreti degli operatori del comparto agroalimentare del Nord Est, fornendo loro le leve percorsi di crescita virtuosi per tutto il territorio"."Ringrazio UniCredit – ha dichiarato– che da anni sta dimostrando di avere a cuore il comparto della zootecnia bovina da carne che rappresentiamo, proponendo soluzioni creditizie vantaggiose per il sistema di allevamento italiano ed in particolare con lo strumento innovativo del "super cash rotativo", molto apprezzato dai nostri associati".