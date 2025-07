Macron, UniCredit supporta estensione del Campus: erogato un mutuo

UniCredit

(Teleborsa) - Con un mutuo ipotecario da 12 milioni,azienda attiva a livello internazionale nello sportswear, nella realizzazione del terzo building dell’avveniristica sede in Valsamoggia, alle porte di Bologna.in costruzione nell’area tra la Nuova Bazzanese e l’area produttiva di Via Lunga, prenderà il nome di Macron Distribution Center 2 e contribuirà ad ampliare il quartier generale aziendale, portando la sua estensionecomplessiva a oltre 150.000 metri quadri.Il completamento del Macron DC2 - spiega la notaIl nuovo centro di distribuzione sarà affiancato da un laboratorio di oltre 2.500 metri quadri, dedicato al processo di personalizzazione dei prodotti per i club.Parallelamente, anche il primo centro di distribuzionesarà interessato da alcuni interventi di rinnovamento, che includono la costruzione di una nuova palestra da 500 metri quadri e la realizzazione di alcuni campi da padel dedicati a dipendenti, collaboratori e partner.È un vero e proprio ecosistema aziendale pensato per ispirare benessere, creatività e innovazione: perché siamo convinti che le cose belle nascano nei posti belli. UniCredit si è rivelato in questi anni un partner di grande importanza strategica per Macron e per questo siamo davvero contenti che sia al nostro fianco anche in questo ulteriore step di crescita“, sottolineaCEO Macron.PerRegional Manager Centro Nord UniCredit: ”Nell'ambito di una relazione consolidata, in qualità di partner finanziario e strategico, siamo orgogliosi di supportare Macron nell’ampliamento del suo avveniristico Campus che si distingue per innovazione nel segno della sostenibilità. Un progetto che ha e mantiene il cuore sul territorio e che contribuisce a rafforzare la crescita dell’azienda e il benessere dei suoi dipendenti, favorendo il raggiungimento di nuovi traguardi. Queste operazioni sono la