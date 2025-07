Puglia, A2A: "Nel 2024 circa 40 milioni di euro il valore economico generato sul territorio"

(Teleborsa) - È stata presentata oggi da Lorenzo Spadoni, direttore Generazione e Trading di A2A, la, che rendiconta le prestazioni ambientali, economiche e sociali del Gruppo sul territorio nel 2024 e i suoi piani di attività previsti per i prossimi anni. "Gli investimenti realizzati e il valore economico distribuito – circa 40 milioni di euro – sono latestimonianza del nostro modello di sviluppo sostenibile per la Puglia, costruito in dialogo con il territorio e con una visione di lungo periodo – ha dichiarato–. Dalla produzione di energia rinnovabile con impianti eolici e fotovoltaici alla valorizzazione della biomassa, fino a progetti innovativi come l'impianto BESS di Brindisi: attività concrete che confermano l'impegno del Gruppo A2A per coniugare sostenibilità ambientale, efficienza industriale e valore per le comunità locali, con l'obiettivo di rafforzare il ruolo della Regione nella transizione energetica nazionale". La presentazione è stata seguita da una discussione sulle prospettive della transizione sostenibile, a cui hanno partecipato anche, sindaco di Brindisi, eCEO, CTO e fondatore di Green Independence.Nel corso del 2024, il Gruppo ha generato in Puglia uncon un incremento dell'11% rispetto all'anno precedente. Di questi, circa 29 milioni sono stati destinati a fornitori locali – per il 67% micro o piccole imprese – consolidando il contributo di A2A alla crescita del tessuto imprenditoriale regionale. Gli investimenti complessivi hanno raggiunto i 10,5 milioni di euro, cresciuti del 14% dal 2023 e orientati in larga parte allo sviluppo di infrastrutture per la produzione di energia da fonti rinnovabili.Lasi articola su un portafoglio impiantistico diversificato: 24 impianti fotovoltaici, 2 eolici e un impianto a biomasse, a cui si affiancano in diversi Comuni servizi innovativi per la mobilità elettrica, l'illuminazione pubblica e la gestione smart dei centri urbani. La Puglia rappresenta una regione prioritaria per lo sviluppo delle fonti rinnovabili. Nel 2024, il mix produttivo ha consentito di evitare l'emissione di circa 160 mila tonnellate di CO2, grazie all'energia rinnovabile prodotta – pari a 356 GWh – in parte con la valorizzazione di 165 mila tonnellate di biomassa vegetale. Inoltre, durante l'anno è stata avviata l'istanza di ricostruzione dell'impianto eolico di Serracapriola ed è in corso l'analisi di nuovi siti per ampliare la produzione da fonti green nel territorio. In questo contesto si inserisce anche il recente accordo con ContourGlobal, che prevede la fornitura di 85 GWh annui di energia solare generata da 19 impianti fotovoltaici, di cui 6 sono situati in Puglia.Nelinvece, prosegue l'iter autorizzativo per la realizzazione di unda 50 MW, mentre sono già operativi un impianto fotovoltaico e due compensatori sincroni collegati alla rete elettrica nazionale Terna per svolgere il servizio di regolazione di tensione. Per finalità legate al monitoraggio ambientale attraverso la bioindicazione naturale, è stato avviato anche il progetto Apicoltura Urbana, con l'installazione di alveari per l'analisi dei pollini, del miele e delle api., A2A ha avviato importanti interventi di miglioramento, come lo sviluppo di una nuova linea di alimentazione in grado di recuperare fino a 2.000 tonnellate annue di biomassa dispersa e il rafforzamento antisismico di alcune strutture. In ottica di economia circolare, sono stati avviati test industriali per la valorizzazione delle ceneri leggere con l'obiettivo di impiegarlecome fertilizzanti.nel corso del 2024, il sostegno di A2A a favore delle fasce più fragili della popolazione si è concretizzato attraverso una rete di progetti, per oltre 260mila euro di risorse stanziate da Banco dell'energia. Grazie al programma "Banco dell'energia: il sole per tutti", sono state supportate 40 famiglie in condizione di povertà energetica, con la creazione di una comunità energetica rinnovabile e solidale a Foggia. In parallelo, a Lecce, l'iniziativa "ACT – Accesso consapevole e sostenibile all'energia" realizzata con la Croce Rossa ha sostenuto corsi formativi per la gestione dei consumi domestici per i volontari del ComitatoTerritoriale e ha offerto aiuto diretto a 74 nuclei familiari. Il Centro antiviolenza di Bari, infine, è stato al centro del progetto "Energia alle Donne" promosso dalla Fondazione Una Nessuna Centomila, che ha consentito di coprire i costi delle utenze per le donne accolte e di intervenire con la sostituzione di elettrodomestici obsoleti ed essenziali.A conferma dell'attenzione verso le proprie persone, A2A ha inoltre ottenuto per tutte le Società del Gruppo lariconoscimento assegnato alle realtà che si distinguono per l'adozione di politiche e pratiche di eccellenza in ambito HR. Complessivamente sono state erogate ai dipendenti del Gruppo circa 5mila ore di formazione, più che raddoppiate rispetto all'anno precedente, di cui oltre il 60% per il miglioramento delle competenze tecniche, digitali e soft skills. Nel 2024 è stato lanciato A2A Life Caring, il piano a sostegno della genitorialità che prevede investimenti per 120 milioni di euro entro il 2035, ed è stato recentemente approvato A2A Life Sharing, il piano di azionariato diffuso che mira a rafforzare il senso di appartenenza e la partecipazione attiva alla crescita dell'azienda.Infine, il Gruppo ha rinnovato il propriocon più di 10mila tra studenti e docenti coinvolti nella Regione, attraverso approfondimenti sui temi ambientali. Nell'ambito della seconda edizione del progetto nazionale "Futuro in Circolo", è stato anche svolto un laboratorio didattico a Sant'Agata di Puglia. Il progetto è stato promosso dal divulgatore Vincenzo Schettini, conosciuto per il format La Fisica Che Ci Piace, che a inizio 2025 ha tenuto una lezione in presenza presso l'IISS Majorana a Brindisi e con cui A2A collabora per sensibilizzare giovani e cittadini sulla transizione energetica ed ecologica attraverso un linguaggiomultimediale e partecipativo.