Università, INPS: oltre 470 borse di studio per gli studenti che saranno ammessi ai Collegi Universitari di Merito

(Teleborsa) - L’ha pubblicato ilper l’anno accademico 2025-2026 per gli studenti iscritti all’università,che saranno ammessi neirappresentati dalla Conferenza dei Collegi Universitari di Merito (CCUM). Il valore dei contributi, che permetteranno la copertura parziale o totale delle rette,Le domande possono essere presentateIl bando INPS rappresentache riconosce il modello di eccellenza dei Collegi, capace di coniugare una residenzialità di qualità con una formazione di alto livello e un forte impegno nel sostegno al merito.I Collegi Universitari di Merito, rete di 57 strutture in 18 città italiane, sono infattinei quali gli studenti universitari, insieme a vitto e alloggio, sottoscrivono un progetto formativo personalizzato parallelo, e in molti casi integrativo, a quello accademico, che si articola in corsi, attività di orientamento, tutorato, coaching, esperienze internazionali, attività culturali, sociali e ricreative pensati per permettere agli studenti di acquisire hard e soft skill, sviluppare le proprie potenzialità e prepararli al mondo del lavoro. L’ammissione avviene secondo criteri di merito che premiano la carriera scolastica e accademica, le motivazioni personali e l’impegno nella formazione extracurriculare.I Collegi svolgono una funzione centrale di ascensore sociale, permettendo ai. Ben il 58% degli studenti che vivono in un Collegio riceve infatti una borsa di studio, che copre dal 30% al 100% delle spese. Queste borse sono erogate nel 60% dei casi direttamente dai Collegi o attraverso bandi come quello INPS, nel restante 40% dei casi da altri enti pubblici, privati o altre organizzazioni universitarie e non.In Italia sono, una condizione che rappresenta spesso un impegno significativo anche sul piano economico, a maggior ragione se si considerano una domanda di alloggi che supera significativamente l’offerta e la spinta inflattiva che dal 2022 ha prodotto un aumento dei prezzi delle locazioni.In questo scenario, i Collegi di Merito, attraverso l’investimento in borse di studio,che è anche economicamente conveniente. A Roma, a fronte di un costo mensile di 505 euro per una stanza singola per studente, la proposta del Collegio - residenziale e formativa al tempo stesso - scende a 392 euro, il 22% in meno. E così avviene anche ad esempio a Padova (445 euro vs 341 euro, -23%), Napoli (380 euro vs 269 euro, -29%), Brescia e Torino, entrambe al -49%, Perugia (-50%), Cagliari e Verona (-53%), e Bari (-63%). In linea Milano, con 645 euro vs 687 euro.A sottolineare la crescente domanda di alloggi di qualità nel Paese e il ruolo svolto dai Collegi, nell’anno accademico 2023/2024 queste strutture- di cui il 48% donne - con un aumento del 40% rispetto al 2016/17.ha dichiarato: "Il bando INPS rappresentache, una volta ammessi in Collegio,. I Collegi Universitari di Merito riescono infatti a coniugare a una proposta residenziale di alto livello con percorsi formativi personalizzati capaci di preparare efficacemente gli studenti e le studentesse per il mercato del lavoro, come dimostrano anche i dati sull’elevatissima occupabilità post-auream dei nostri collegiali. Questa misura di welfare, che l’INPS da anni attiva, rappresentache come Conferenza siamo impegnati a sostenere nel Paese".