Energia, Conferenza fotovoltaico: ricerca e industria a confronto

(Teleborsa) -ra ricercatori, imprenditori del settore fotovoltaico ed esponenti delle istituzioni hanno partecipato alla Terza Conferenza Rete Italiana del Fotovoltaico (RIFV), organizzata ain collaborazione con, con l’obiettivo di stimolare il confronto di conoscenze, idee, esperienze e proposte, condividendoper promuovere il processo di transizione energetica necessario alla riduzione delle emissioni di gas serra”, ha dettodirettrice del Dipartimento ENEA Tecnologie energetiche e fonti rinnovabili, intervenendo alla sessione di apertura della conferenza. “per i sistemi fotovoltaici risultano prioritarie per raggiungere al 2030 i target di potenza fotovoltaica installata, offrendo al contempo nuove opportunità di crescita competitiva per l’industria nazionale del settore. Ed è per questo che dobbiamo continuare a investire in ricerca e innovazione, per favorire lo sviluppo di celle e moduli FV ad alta efficienza e a costi contenuti e per definire nuovi approcci tecnologici che ne rendano possibileaggiunge Monteleone.scientifico ha vistocon il coinvolgimento di numerosi giovani ricercatori che hanno avuto la possibilità di far conosceresono stati articolatiche hanno trattato di ricerca di base, applicazioni dei sistemi fotovoltaici, filiere industriali consul contributo del fotovoltaico alla transizione energetica nei suoi aspetti sociali e ambientali. Nel corso dei lavori sono emersi anche temi di estrema attualità, qualie migliorarne il ruolo come soggetto informale e aperto al confronto con imprese, università, enti di ricerca e stakeholder del settore, al fine di ottimizzare la collaborazione,commenta la chair della Conferenzaresponsabile della Divisione ENEA Solare fotovoltaico afferente al Dipartimento Tecnologie energetiche e fonti rinnovabili.Nell’ambito della Conferenzaritenuti particolarmente stimolanti per la Rete IFV, da parte delle commissioni di valutazione,La partecipazione di ospiti istituzionali ha dato grande visibilità all’evento: sono intervenuti Laura Lieto, vicesindaco e assessore all’Urbanistica del Comune di Napoli,, assessore alla Ricerca, Innovazione e Startup della Regione Campania, e Filippo De Rossi, subcommissario per la Bonifica ambientale e rigenerazione urbana dell’area di rilevante interesse nazionale Bagnoli.La prossima conferenza della Rete IFV