BFF Bank scelta da Previp Fondo Pensione per servizi di Fund Administration

BFF Bank

(Teleborsa) -, società attiva nella finanza specializzata e quotata su Euronext Milan, è stata. Nello specifico, grazie all'impiego di piattaforme tecnologiche solide e automatizzate e a un team con competenze specialistiche, BFF Bank offre unche si distingue per precisione, affidabilità e velocità esecutiva, consentendo di mitigare il rischio di errori operativi, a tutela degli aderenti al fondo pensione. Nell'ambito dei servizi di depositario, BFF detiene una quota di mercato del 54% per numero di fondi pensione."Sempre più fondi pensione si affidano a BFF non solo per il servizio di depositario, ma anche per i servizi di Fund Administration - ha dettodi BFF Bank - La collaborazione con un importante fondo come Previp conferma la capacità di BFF di proporsi come partner strategico e di riferimento per i fondi pensione, con soluzioni scalabili e orientate all'efficienza".