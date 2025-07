Ecosuntek, Matteo Minelli confermato amministratore delegato

Ecosuntek

(Teleborsa) - Il nuovo Consiglio di Amministrazione di, azienda attiva nel settore delle energie rinnovabili quotata sul mercato Euronext Growth Milan, ha preso atto della designazione diquale presidente e ha confermato il consiglierenel ruolo di amministratore delegato, per anni alla guida del gruppo, "anche in considerazione del proficuo lavoro svolto dal medesimo nel precedente triennio 2022-2024", si legge in una nota.L'organo amministrativo ha anche delegato specifici poteri di ordinaria amministrazione della società in relazione all'area Tecnica della stessa, da esercitarsi nell'ambito dei piani e dei budget approvati dal CdA. o dall'AD Minelli, nell'esercizio dei poteri sopra delegati, così come previsto dall'art. 26 dello Statuto sociale, al consigliere