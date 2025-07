IEG, Vicenzaoro September 2025: l’evoluzione senza sosta dell’alta gioielleria

(Teleborsa) - L’è la tappa obbligata per scoprire come materia e forma del gioiello parlino linguaggi contemporanei.nel quartiere fieristico della città veneta, il salone diancora una volta sold-out, mostrerà come i classici dell’arte orafa sappiano rinnovarsi nelle collezioni die il pavé di diamanti firmati Palmiero prendano le forme della natura. Oppure come titanio e diamanti diano forma a gioielli statement senza peso nelle creazioni di; quali vertici possa raggiungere la lavorazione minuziosa del corallo o i cammei che rompono con la tradizione, con il tocco diE ancora: la capacità di reinventare la perla in chiave contemporanea di; il glamour italiano che si rinnova in volumi e tagli audaci nelle collezionipietre e madreperla su materiali innovativi come la fibra di carbonio disegnati da. Creazioni che uniscono arte, cultura e sperimentazione, per dare nuove risposte al mercato d’alta gamma e nuove emozioni a chi le indosserà.Nella proposta di IEG, l’alto di gamma emerge in tutta la creatività, sfumature e capacità di innovare con cui i grandi brand italiani e internazionali realizzano oggi il gioiello.con l’eleganza intramontabile delle sue collezioni,con la maestria orafa e il design raffinato che ne definiscono lo stile distintivo,con gli eleganti ricami di pietre delle sue ultime creazioni,con le sue creazioni minimal ma ricercate, lussuose e confortevoli al tempo stesso,e l’evoluzione tecnica e la versatilità che lo contraddistingue. Immancabili le maison,e la riconoscibile tridimensionalità e sinuosità delle sue creazioni,e la personale visione e rappresentazione della natura e dell’arte,con la sua gioielleria che riprende la sinuosità e l'equilibrata "rotondità" della natura e infinee il carattere trasformativo delle sue produzioni esclusive. Identità culturale e tanta innovazione anche per le maison di alta gioielleria europee e internazionali presenti acome le tedescheE ancora: la grecae la spagnolaFuori dall’Europa, troviamo invece la. Tra le new entry dell’edizione di settembre di Vicenzaoro:Nella community "Icon", The Design Room è lo spazio dedicato ai designer di alta gioielleria che reinterpretano il gioiello con creazioni uniche ed esclusive. Tra i talenti più attesi:e le sue creazioni che mescolano cultura, storia e architettura,e il design leggero delle forme geometriche tempestate di diamanti,per gli amanti delle linee pure ma strutturate, e infineche fa dialogare glam e tradizione della gioielleria classica. Lo stesso, voluto da IEG per valorizzare i nuovi talenti italiani e internazionali della gioielleria. I designer scelti per quest’anno provengono da istituti come IED, TADS - Tarì Design School, e dal Master in Storia, Design e Marketing del Gioiello di Arezzo, sono Emma Calce, Lal Dal Monte, Enrico Valenza e 512 LAB, cioè Carolina Lazzaro e Cristiano Di Iorio.A conferma della sua vocazione di show dei trend, l’edizione settembrina del salone di IEG vedrà ill’osservatorio indipendente sulla gioielleria contemporanea di IEG. Sempre nel quartiere fieristico di Vicenza, in concomitanza con Vicenzaoro si tiene VO Vintage, il marketplace aperto al pubblico dedicato all’orologeria e alla gioielleria vintage di pregio.