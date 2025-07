Motor Valley: l'additive manufacturing sbarca in Moto GP

(Teleborsa) - L'azzardo imprenditoriale di una Valle dei Motori in Emilia-Romagna si è dimostrato lungimirante. A circa di vent'anni di distanza dalla sua creazione, all'inizio degli anni Duemila, lanon smette, infatti, di proiettarsi nel futuro con l'obiettivo di spingere al massimo le performance meccaniche, alleggerire i componenti e rivoluzionare la produzione. Insieme ae con il supporto tecnologico diè stato realizzato un albero a camme alleggerito del 14%, stampato in 3D con la polvere Böhler E185: una sfida ingegneristica che ridefinisce i limiti della produzione meccanica.Un'ambiziosa avventura che ha visto anche come protagonista ilche ne ha sostenuto lo svolgimento anche grazie ai fondi del PNRR.è un partenariato pubblico-privato con sede a Genova e rappresenta uno strumento strategico per far crescere la maturità digitale del sistema economico italiano e supportare l'adozione nelle imprese di nuove tecnologie nei prodotti, nei processi e nei servizi. È qui che la sua funzione di catalizzatore tecnologico si è riconfermata, rendendo possibile il collegamento tra le attività di stampa 3D e quelle dei produttori di componentistica.La chiave di questa sfida risiede proprio nella volontà di unire, grazie all'expertise delle due PMI, ingegneria avanzata e manifattura additiva, dando alla luce unrispetto alla versione classica. La polvere E185, tradizionalmente sviluppata per applicazioni estreme in Formula1 e Oil&Gas, è da ritenersi ottimizzata per la produzione tramite tecnologia L-PBF (Laser Powder Bed Fusion). Un raggiungimento tecnico di altissimo profilo anche a detta degli esperti, sia da un punto di vista della complessità geometrica che dal lato del materialo utilizzato. Quello della manifattura additiva è un settore in grande espansione, con un mercato potenziale di circa 550 miliardi di dollari, secondo una stima espressa durante l'tenutosi a Modena nel 2024.Alla luce degli ottimi risultati ottenuti,ha deciso di potenziare l'impegno economico e tecnico, investendo benin macchinari di ultima generazione e prevedendo l'ingresso di 5 nuove figure professionali nel 2025 oltre che alla creazione di un percorso formativo per il resto del personale; così da poter diventare il primo operatore a portare l'additive manufacturing di leghe d'acciaio nella Moto GP e nella SuperBike. Una vera e propria Academy interna per formare continuativamente le competenze tecniche e le soft skills dei collaboratori e anche dei loro familiari.Grazie all'elevata competenza tecnica degli operatori di settore nella Motor Valley, è stato possibile portare su scala industriale il processo di stampa 3D con polveri metalliche, segnando un possibile punto di svolta per il settore delle competizioni motoristiche. Un'innovazione che non solo amplia significativamente le possibilità progettuali, ma introduce anche unaL'additive manufacturing, infatti, consente una libertà di design pressoché totale, permettendo la realizzazione di componenti prima impensabili con le tecnologie convenzionali. Ma i vantaggi non si fermano all'aspetto creativo: rispetto a tecniche tradizionali,, con evidenti benefici sia in termini economici che ambientali. Dal punto di vista operativo e logistico, l'impatto è altrettanto significativo: i tempi di produzione vengono sensibilmente accorciati. A questo si aggiunge un'con la riduzione drastica di stoccaggio e dunque di dover gestire notevoli volumi in magazzino, sostituita da un sistema più snello e reattivo, basato su contenitori di polvere pronti all'uso, ideali per una produzione flessibile e just-in-time. Non solo, ma anche una notevoleper la produzione dei semilavorati, eliminando la discrepanza esistente tra le piccole quantità richieste dai clienti e quelle necessarie per una produzione conveniente.