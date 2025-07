Proxigas: Pier Lorenzo Dell'Orco è il nuovo presidente per il biennio 2025-2027

(Teleborsa) - L'Assemblea diha eletto oggi. Dell'Orco succede a, alla guida dell'Associazione dalla sua fondazione e giunto al limite dei mandati previsti dal sistema confindustriale. Contestualmente sono stati nominati i nuovi vicepresidenti che affiancheranno il èresidente nel suo mandato:(presidente Gruppo Enercom),(Gas & Power Portfolio Management & Optimization director di Edison),(executive director Institutional Affairs di Snam),(head of Regulatory and Antitrust Italy di Enel),(head of GNR Regulatory Affairs, Market Analysis & Design di Eni).Nel suo intervento,ha ringraziato i soci per la fiducia accordata, sottolineando l'importanza della responsabilità assunta in un momento cruciale per il settore energetico. "Assumo questo incarico con entusiasmo unito a senso di responsabilità e profonda gratitudine verso tutti gli associati – ha dichiarato Dell'Orco –. Insieme ai vicepresidenti neo eletti, non posso che rinnovare il nostro impegno affinché Proxigas continui a svolgere con l'autorevolezza e la competenza di sempre il ruolo di interlocutore di riferimento per il settore gas, offrendo supporto e capacità di proposta rispetto alle grandi sfide che ci attendono. Insieme dovremo affrontare quelle legate alla transizione ecologica, alla sicurezza degli approvvigionamenti e alla competitività delle forniture energetiche per cittadini e imprese. Desidero, infine, rivolgere il mio ringraziamento a Cristian Signoretto per aver guidato l'Associazione in un periodo complesso, segnato da trasformazioni profonde nel panorama energetico nazionale e internazionale, non sempre immune da spinte ideologiche"., ha voluto esprimere il proprio ringraziamento per il percorso condiviso. "Desidero – ha detto– ringraziare tutte le aziende associate per lo spirito di collaborazione e il sostegno con cui abbiamo operato in questi anni segnati da grandi cambiamenti e discontinuità. Il mio personale augurio a Pier Lorenzo Dell'Orco e al nuovo vertice di Proxigas affinché, attraverso la sua azione strategica, l'industria del gas continui a garantire al Paese la sicurezza, sostenibilità e competitività necessarie per un sistema energetico resiliente e all'altezza delle sfide che ci attendono".