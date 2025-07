Pattenon Cosmetics, nel 2024 EBITDA raggiunge i 35,8 milioni di euro

(Teleborsa) -, realtà di riferimento nel settore della cosmetica professionale per capelli, chiude il 2024 con unasolida e una traiettoria di crescita costruita su tre pilastri fondamentali: innovazione, sostenibilità e centralità del cliente.L’ha raggiunto i, pari al 20% del, che nel 2024 si è attestato a, confermando la forte tenuta del modello operativo anche in un contesto globale complesso. Particolarmente positiva la performance dei brand a marchio proprio, che nel 2024 hanno segnato una crescita del +9,2% rispetto all’anno precedente, superando ampiamente la media del settore.Tra i brand del Gruppo,si è distinto con oltre 36 milioni di euro di ricavi e una crescita del +15%,rafforzando la sua identità distintiva e la capacità di anticipare le tendenze del mercato professionale. Alter Ego Italy e Inebrya, entrambi con oltre 20 milioni di euro di ricavi, hanno consolidato la propria posizione in mercati complementari, confermando l’efficacia della strategia multi-brand nel rispondere a target e bisogni diversi.La crescita è stata trainata da un bilanciamento virtuoso tra: l’Italia ha rappresentato il 32% del fatturato consolidato, in crescita del +10,4% su base annua, grazie al buon andamento del canale mass market e alla resilienza del canale professionale. Le vendite nei mercati internazionali hanno inciso per il 64% del business, con performance eccellenti in Spagna (+25%), Francia (+6,4%) e Germania (+6%), a testimonianza dell’appeal globale del beauty Made in Italy.Dal punto di vista dei, la spinta maggiore è arrivata dal segmento, cresciuto del +34,5% su base annua, e dal canale e-commerce, che ha segnato un incremento del +65,7%, arrivando a rappresentare quasi il 5% del fatturato del Gruppo; un dato che conferma l’efficacia della strategia omnicanale e il rafforzamento del rapporto diretto con un consumatore sempre più consapevole, digitale e orientato al valore.Oltre ai risultati economici, il 2024 ha segnato un punto di svolta nel percorso didell’azienda. Laè stata integrata pienamente nella governance, diventando un driver trasversale nelle decisioni chiave. In parallelo, ilè stato evoluto per rafforzare la centralità del cliente, garantendo qualità, personalizzazione e rapidità di risposta.Con un investimento diin— destinato a salire fino a 11 milioni nel 2025 — Pettenon Cosmetics ribadisce il proprio impegno verso il futuro: sviluppo di nuovi prodotti, tecnologie avanzate, packaging sostenibili e formazione continua. "Il 2024 ha confermato che crescita e responsabilità possono – e devono – camminare insieme. Abbiamo rafforzato i nostri brand, consolidato la presenza nei mercati chiave e investito in innovazione e sostenibilità con visione di lungo periodo. Continueremo su questa traiettoria, guidati da un’idea chiara: portare nel mondo l’eccellenza dell’haircare professionale italiano, con impatto positivo e valore duraturo", ha commentato, CEO di Pettenon Cosmetics.