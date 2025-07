Solid World punta sulla Difesa, Rizzo: ora attenzione ai margini anche per migliorare in Borsa

Solid World Group

Oscilla tra questi due poli lo stato d'animo di, fondatore e CEO di, gruppo tecnologico italiano quotato su Euronext Growth Milan che rappresenta un'eccellenza nell'integrazione di soluzioni digitali 3D avanzate e intelligenza artificiale al servizio dei settori industriali.Il gruppo è in una, in quanto ha implementato una significativa ridefinizione della strategia per concentrare le risorse su settori core ad alto potenziale di crescita, in particolare difesa, spazio, biomedicale e soluzioni industriali avanzate, abbandonando la produzione di impianti per il fotovoltaico che era stata uno degli innesti resi possibili dalle risorse raccolte in fase di quotazione."L'IPO ci ha consentito, grazie ai mezzi finanziari raccolti, di portare a termine- racconta Rizzo a Teleborsa - Il primo, anche il più importante, è stato senz'altro quello relativo allache abbiamo aperto: grazie alla partnership con l'Università di Pisa, abbiamo acquisito un brevetto molto importante, l'abbiamo ingegnerizzato e abbiamo creato l'innovativa biostampante 3D Electrospider. Il secondo grande investimento è stata l'apertura della, dove ora abbiamo iniziato a vendere in maniera continuativa. Investire a Dubai e Abu Dhabi non è semplice, perché è un mercato nuovo, complesso, dove bisogna partecipare a tutte le fiere, ma ci siamo guadagnati la fiducia di clienti estremamente importanti come i ministeri"."Il terzo investimento che avevamo iniziato a fare è proprio quello nel- sottolinea l'imprenditore - Eravamo entrati all'interno del settore, che però è molto lento, con pochi clienti, poche commesse e con pagamenti molto lunghi. Quindi abbiamoper noi, in quanto abbiamo comprato una seconda fabbrica di stampa 3D e siamo entrati anche nell'aspetto produttivo oltre che di progettazione, perché i nostri clienti non ce la fanno a produrre tutto quello di cui necessitano. Quindi abbiamo comprato una ventina di questi grossi e costosi macchinari che stampano da mattina alla sera, e questa tecnologia sta diventando sempre più strategica nel settore dell'Aerospazio e della Difesa".Solid World è una delle pochissime realtà in Europa in grado di offrire non solo le competenze tecniche nel mondo del 3D, ma anche le certificazioni necessarie per operare in un mercato altamente specializzato come quello dell'Aerospazio e della Difesa, negli ultimi mesi sempre più al centro dell'attenzione dopo il piano ReArm Europe della Commissione europea e l'intesa NATO per aumentare le spese militari. "Fino a metà dell'anno scorso il settore della Difesa in Italia era sonnecchiante - dice Rizzo - Noi siamo sempre stati fornitori della filiera italiana con clienti importanti come, ma poi ci siamo accorti che l'esigenza produttiva - quindi non solo lavorare nel settore della progettazione e della fornitura di macchine - è diventata impellente con le mutate condizioni geopolitiche, che ha portato molta parte dell'industria nazionale già certificata come noi a incrementare la parte produttiva. Non siamo piccolissimi ma non siamo neanche enormi, quindie più forte necessità anche per il nostro paese".In questa direzione si inserisce anche l'recentemente completato. È necessario per creare rapidamente un presidio sugli Stati Uniti dove il gruppo prevede di aprire una filiale per la vendita della biostampante Electrospider, dopo i soldi raccolti dall'aumento di capitale dello scorso anno sono serviti alla realizzazione di un laboratorio di analisi cellulare, ma anche a. Intanto, "il settore industriale standard va avanti per conto suo: ogni anno macina nuovi clienti ed entrano nuovi contratti di manutenzione", dice Rizzo, sottolineando che il gruppo può vantare clienti prestigiosi comee Illy. Gli acquisti non saranno rivolti solo a macchinari, ma - se capiterà l'occasioni giusta - anche ad aziende con nuovo M&A, dopo che l'anno scorso Solid World ha acquisito Due Pi Greco e una quota di minoranza di Miralis. "Quest'anno, anche perchè l'M&A è una cosa molto delicata perché le occasioni nascono, le devi valutare e devi capire come integrarle all'interno della tua azienda - sottolinea Rizzo - Di sicuro, vogliamo continuare a crescere, anche perché nel nostro settore se non cresci, ovvero non inserisci sempre nuovi pezzi tecnologici, muori".La rifocalizzazione non è però solo a livello di settore. "e creare valore - ammette il CEO - Questo è il nostro obiettivo, anche perchè la capitalizzazione spesso è un multiplo dell'EBITDA quindi è strategico avere multipli maggiori". Quest'anno è intanto, anche grazie a un modello di business basato su abbonamenti e ricavi ricorrenti, dopo che il 2024 si è chiuso con una perdita di 1,8 milioni di euro (era stata di 1,6 milioni l'anno prima), sulla quale ha però pesato la svalutazione della partecipazione nella controllata del solare SolidFactory per 2,4 milioni di euro. La partecipazione è stata deconsolidata e sta attirando l'interesse di numerosi operatori, anche se per il momento non si è giunti ad alcun accordo.Intanto,con un ribasso di oltre il 40% da inizio anno e una quotazione a 1,15 euro per azione (pari a una capitalizzazione di appena 17 milioni di euro, meno di tutti i beni materiali dell'azienda tra macchine e immobiliare), ben lontana dai quasi 5 euro toccati nel 2023. In merito al rapporto con investitori, il CEO dice che quello con istituzionali "è buono, perché tutte le conversioni di warrant e gli aumenti di capitale sono stati tutti interamente sottoscritti, quindi non abbiamo mai avuto problemi da questo punto di vista., anche perchè sull'EGM con i bassi scambi bastano poche migliaia di euro per far balzare o affossare il titolo in una seduta". Inoltre, fa notare Rizzo, "quando parliamo di aumento di capitale in Italia si tratta di cifre abbastanza piccole. Una stampante 3D in grado di stampare un drone costa 1 milione. Noi abbiamo una ventina di macchine, ma ce ne servirebbero 50. In America si fanno tranquillamente aumenti di capitale da 100-150 milioni. Da noi se fai 2 milioni già ti crolla il titolo: questo purtroppo è ilRizzo riconosce comunque che la quotazione a Piazza Affari ha portato vantaggi significativi, soprattutto non monetizzabili, come un maggior standing con i clienti che ha migliorato il rapporto con i grossi gruppi industriali e una maggiore attrattività per il personale, che facilita l'assunzione di figure tecniche come ingegneri e matematici. In generale, "la- dice l'imprenditore - perché ti dà delle regole, ti obbliga alla trasparenza, ti costringe ad essere più attento a tutto quello che accade in azienda, e poi ovviamente puoi accedere anche ai capitali. Non si tratta dei miliardi americani, ma senza la quotazione in Borsa avrei dovuto destinare diversi milioni derivanti dall'attività ordinaria, e la parte biomedicale sarebbe rimasta un'idea nel cassetto. Per questo sono soddisfatto della scelta di essere andato in Borsa, anche se, naturalmente,".