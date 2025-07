Europa, Gamberini (Legacoop): proposta nuovo bilancio preoccupa

(Teleborsa) -nelle priorità dell’Unione. Se da un lato apprezziamo gli sforzi di semplificazione e flessibilità, dall’altro siamo fortemente preoccupati per la ridefinizione delle politiche chiave che hanno sinora sostenuto l’integrazione e la coesione europea”. È quanto afferma il presidente di Legacoopommentando la proposta dipresentato ieri dalla Commissione Europea.-sottolinea Gamberini- il drastico ridimensionamento della Politica Agricola Comune, che vede un taglio del 30% degli aiuti diretti agli agricoltori, né la confluenza della Coesione e del secondo Pilastro PAC in un unico Fondo gestito dai governi nazionali. Questa "rinazionalizzazione" rischia di indebolire il ruolo delle Regioni e delle Città, minando il principio di convergenza e sviluppo equilibrato”.Grave, secondo il presidente di Legacoopin quanto condividiamo la necessità di costruire una gamba finanziaria per sostenere la politica industriale europea ed in particolare gli investimenti nelle tecnologie strategiche. Ma la destinazione di ben 131 miliardi all’industria della difesa e dello spazio contrasta con la necessità che la competitività europea non prescinda dalla dimensione sociale, ovvero dal lavoro dignitoso, dalla formazione e dall’inclusione”.dell’autonomia del programma LIFE per l’ambiente, mentre è da valutare con favore l’incremento dei fondi per Horizon e Erasmus+. Luci che, tuttavia, non bilanciano le ombre.“Ci auguriamo -conclude Gamberini-Come movimento cooperativo, assumeremo iniziative specifiche e di merito sul futuro Quadro Finanziario Pluriennale improntate ai valori europeisti che guidano il movimento cooperativo