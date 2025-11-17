Mercati europei in rosso guidati da Francoforte. A Milano sale Hera

(Teleborsa) - Chiusura negativa per Borse europee, con le performance peggiori a Francoforte e Madrid
. Spiccano i titoli della difesa
, soprattutto a Parigi, dopo la firma dell'accordo sugli armamenti tra Francia e Ucraina, volto a rafforzare le capacità di aviazione da combattimento e di difesa aerea dell'Ucraina. Continua il focus sulla tecnologia
, in vista dell'evento principale per i mercati questa settimana: i risultati di Nvidia
, che saranno diffusi mercoledì dopo la chiusura di borsa e che si preannunciano come un test per la tenuta rialzista legata all'intelligenza artificiale.
Questa mattina sono state pubblicate
le previsioni economiche d'autunno della Commissione europea
, secondo cui "l'attività economica continuerà a espandersi a un ritmo moderato, nonostante il contesto esterno difficile". L'Eurozona dovrebbe crescere di +1,3% nel 2025, di +1,2% nel 2026 e di +1,4% nel 2027, mentre l'inflazione nell'area dell'euro dovrebbe attestarsi a +2,1% nel 2025, a +1,9% nel 2026 e a +2% nel 2027. Per l'Italia, si prevede un'espansione economica di +0,4% nel 2025, di +0,8% nel 2026 e di +0,8% nel 2027, a fronte di un incremento dei prezzi al consumo stimato rispettivamente a +1,7%, +1,3% e +2%.
Sul fronte macroeconomico, l'Istat ha confermato
i dati sull'inflazione italiana di ottobre
, mese in cui i prezzi al consumo hanno mostrato un sensibile rallentamento a livello tendenziale
(flessione congiunturale dello 0,3% a fronte di un incremento annuo pari all'1,2%).
L'Euro / dollaro USA
mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,16. Sessione debole per l'oro
, che scambia con un calo dello 0,25%. Il Petrolio
(Light Sweet Crude Oil) continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,03%.
Lo Spread
fa un piccolo passo verso il basso, con un calo dell'1,22% a quota +81 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni
si attesta al 3,45%. Tra i listini europei
preda dei venditori Francoforte
, con un decremento dell'1,20%, discesa modesta per Londra
, che cede un piccolo -0,24%, e pensosa Parigi
, con un calo frazionale dello 0,63%.
Prevale la cautela in chiusura a Piazza Affari
, con il FTSE MIB
che archivia la seduta con un calo dello 0,52%, proseguendo la serie di tre ribassi consecutivi, iniziata giovedì scorso; sulla stessa linea, depressa nel finale il FTSE Italia All-Share
, che chiude sotto i livelli della vigilia a 46.340 punti. Poco sotto la parità il FTSE Italia Mid Cap
(-0,23%); sulla stessa linea, negativo il FTSE Italia Star
(-0,73%). Tra le migliori Blue Chip
di Piazza Affari, ben comprata Hera
, che segna un forte rialzo dell'1,80%. Leonardo
avanza dell'1,23%. Si muove in modesto rialzo Enel
, evidenziando un incremento dell'1,15%. Bilancio positivo per Buzzi
, che vanta un progresso dell'1,08%.
I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Brunello Cucinelli
, che ha archiviato la seduta a -3,54%. Si concentrano le vendite su STMicroelectronics
, che soffre un calo del 2,79%. Vendite su Nexi
, che registra un ribasso del 2,47%. Seduta negativa per Stellantis
, che mostra una perdita del 2,44%.
Tra i migliori titoli del FTSE MidCap
, Cembre
(+4,74%), El.En
(+2,82%), ERG
(+2,61%) e Technoprobe
(+2,56%).
Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Avio
, che ha chiuso a -4,17%. Tonfo di MARR
, che mostra una caduta del 4,02%. Sotto pressione NewPrinces
, che accusa un calo del 3,45%. Scivola doValue
, con un netto svantaggio del 2,50%.