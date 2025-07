Fed, Waller sostiene taglio dei tassi a luglio con rischi aumentati per mercato del lavoro

(Teleborsa) - "Ritengo". Lo ha affermato, membro del consiglio dei governatori della Federal Reserve degli Stati Uniti, in un discorso alla Money Marketeers of New York University."E guardando alla fine dell'anno, se, come mi aspetto, l'inflazione di fondo rimarrà sotto controllo - con i dati sull'inflazione complessiva che segnalano modesti aumenti temporanei dovuti ai dazi che non stanno smorzando le aspettative di inflazione - e l'economia continuerà a crescere lentamente,per orientare la politica monetaria verso la neutralità", ha aggiunto.Nel fornire i motivi della sua scelta, Waller ha detto che "in primo luogo, i. La prassi standard delle banche centrali è quella di "osservare" tali effetti sul livello dei prezzi finché le aspettative di inflazione sono ancorate, cosa che in effetti avviene".In secondo luogo, "- ha spiegato - La crescita del prodotto interno lordo (PIL) reale è stata probabilmente intorno all'1% nella prima metà di quest'anno e si prevede che rimarrà debole per il resto del 2025, molto al di sotto della mediana delle stime di crescita del PIL a lungo termine dei partecipanti al FOMC. Nel frattempo, il tasso di disoccupazione è al 4,1%, vicino alla stima a lungo termine del Comitato, e l'inflazione complessiva è vicina al nostro obiettivo, di poco superiore al 2%, se escludiamo gli effetti tariffari che ritengo saranno temporanei. Nel complesso, i dati implicano che il tasso di riferimento dovrebbe essere pressoché neutrale, che la mediana dei partecipanti al FOMC stima sia del 3%, e non dove siamo ora, da 1,25 a 1,50 punti percentuali sopra il 3%"."La mia ultima ragione per sostenere un taglio ora è che, sebbene il mercato del lavoro sembri apparentemente in buone condizioni, una volta considerate le revisioni previste dei dati, la crescita delle retribuzioni nel settore privato è prossima alla velocità di stallo e altri dati suggeriscono che- ha detto Waller - Con un'inflazione vicina all'obiettivo e rischi al rialzo limitati, non dovremmo aspettare che il mercato del lavoro si deteriori prima di ridurre il tasso di riferimento".Parlando dei dazi, secondo il banchiere centrale ". La mia supposizione è che i consumatori dovranno pagare circa un terzo degli aumenti di prezzo dovuti a dazi più elevati, mentre la parte rimanente verrà suddivisa tra fornitori esteri e importatori statunitensi. Pertanto, se si verifica un aumento permanente dei dazi sulle importazioni di circa il 10%, prevedo che ciò aumenterà l'inflazione PCE di tre decimi di punto percentuale quest'anno e che tale aumento si attenuerà nel corso del prossimo anno circa"."È possibile, naturalmente, che i dazi abbiano un effetto sull'inflazione maggiore di quanto mi aspetto, ma ciò non influirà sulla mia visione delle implicazioni per la politica monetaria - ha aggiunto - Come ho detto più volte, gli. In assenza di un allentamento delle aspettative di inflazione e di un'accelerazione della crescita salariale, cosa che non abbiamo visto, i dazi non aumenteranno e non potranno aumentare in modo permanente il tasso di inflazione".