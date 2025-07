Invitalia annuncia esercizio call per rimborso anticipato bond per 136 milioni

(Teleborsa) -, società pubblica controllata dal MEF che spesso interviene per sostenere aziende italiane in difficoltà, annuncia che eserciterà la call per il rimborso anticipato delle proprie obbligazioni denominate “€350,000,000 5.250 per cent. Notes due 14 November 2025”, ammesse alla negoziazione sul Mercato Regolamentato della Borsa del Lussemburgo.Tutte le obbligazioni, si legge in una nota, ancora in circolazione per un importo di 136.230.000 euro, dopo il completamento dell’offerta di riacquisto relativa alle Obbligazioni regolata in data odierna, saranno rimborsate, in via anticipata, in data 18 agosto 2025, al loro valore nominale maggiorato degli interessi maturati ma non pagati fino alla data di rimborso.