Block sostituirà Hess nell'indice S&P 500

Block

Hess

Chevron

(Teleborsa) - S&P Dow Jones Indices ha comunicato che(NYSE: XYZ)(NYSE: HES)a partire dall'apertura delle contrattazioni di mercoledì 23 luglio.(NYSE: CVX), che fa parte dell'indice S&P 500 e dell'indice S&P 100, ha acquisito Hess con un'operazione terminata il 18 luglio.Block. Square rende il commercio e i servizi finanziari accessibili ai venditori. Cash App è il modo più semplice per spendere, inviare e conservare denaro. Afterpay sta trasformando il modo in cui i clienti gestiscono le proprie spese nel tempo. TIDAL è una piattaforma musicale che consente agli artisti di prosperare come imprenditori. Bitkey è un portafoglio self-custody semplice da usare, creato per Bitcoin. Proto è una suite di prodotti e servizi per il mining di Bitcoin.