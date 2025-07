Energy, costituita una NewCo tedesca per cogliere le opportunità del mercato DACH

Energy

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nell'offerta di sistemi integrati di accumulo di energia, ha, nella forma della società a responsabilità limitata (GmbH), denominata "". La NewCo, con un capitale sociale di 25.000 euro, è partecipata interamente da Energy e sarà amministrata da un amministratore unico.La costituzione della nuova società ha l'obiettivo di(Germania, Austria e Svizzera), cogliendo le significative opportunità di crescita offerte da un mercato in forte espansione, in particolare quello tedesco, che si conferma tra i più attrattivi in Europa per la diffusione di sistemi di accumulo sia in ambito commerciale e industriale (C&I), sia grid scale. Tra le diverse aree della Germania, la zona di Monaco di Baviera si distingue per la sua rilevanza economica, infrastrutturale e tecnologica, rappresentando la scelta più vantaggiosa per localizzare la sede della nuova società e avviare le attività nel mercato DACH.La neocostituita tedesca saràdalla struttura direttiva e operativa della società del gruppo, EnergyOnSite, con sede a Vipiteno, formata da un team di persone di madrelingua tedesca che hanno specifica competenza nella progettazione e installazione di sistemi di gestione dell'energia (accumulo, controllo e gestione dell'accumulo)."L'apertura della nostra prima società in Germania rappresenta undel Gruppo Energy - ha dichiarato l'- Il mercato DACH offre oggi condizioni particolarmente favorevoli per lo sviluppo di soluzioni avanzate di accumulo energetico, grazie a un contesto normativo evoluto, a una forte domanda industriale e a una crescente attenzione alla transizione energetica. Con questa operazione intendiamo rafforzare la nostra presenza diretta in un'area chiave per il settore, valorizzando le competenze già consolidate all'interno del Gruppo e ponendo le basi per una crescita duratura nel tempo".