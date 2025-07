Eventi e scadenze: settimana del 21 luglio 2025

Lunedì 21/07/2025

(Teleborsa) -- Missione del ministro delle imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, a Berlino- Indicatori di solidità finanziaria10:00 -- Teatro Eliseo, Roma - All'assemblea interverranno il presidente nazionale Ettore Prandini, il segretario generale Vincenzo Gesmundo, assieme a migliaia di agricoltori provenienti da tutte le regioni italiane. Prevista la partecipazione di Raffaele Fitto, vicepresidente esecutivo della Commissione europea e commissario per la Politica regionale, e del ministro Francesco Lollobrigida10:10 -- Expo di Osaka, Padiglione Italia - Evento dedicato al ruolo strategico del mare nello sviluppo sostenibile e nella competitività globale. Tra gli interventi, il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci- Borsa di Tokyo chiusa per festività- Comunicazione BTP Short - BTP€i- Assemblea: Bilancio- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Indicatori di solidità finanziaria- Pubblicazione dei verbali dell'ultima riunione di politica monetaria- Indagine sul credito bancario (Bank Lending Survey): risultati per l'Italia- Riunione informale dei ministri della giustizia e degli affari interni08:00 -- Bilancio mensile finanza pubblica della Gran Bretagna10:30 -- via G. Ripamonti 88, Milano - Inaugurazione di SmartCityLab Milano, incubatore e acceleratore certificato, laboratorio di ricerca e sperimentazione di nuove tecnologie, centro di promozione dell'innovazione urbana aperto alla cittadinanza. Interverrà, tra gli altri, Giovanni Andrea Toselli, Presidente e Amministratore Delegato PwC Italia11:00 -- 21 HOUSE OF STORIES Navigli, Milano - Evento di Telepass per presentare i risultati del 2024 e del primo semestre 2025 e il nuovo modello inedito e rivoluzionario di fruizione del telepedaggio e della mobilità in Italia, con l'AD Luca Luciani e il Chief Consumer Revenues Officer, Aldo Agostinelli11:30 -- Roma, Palazzo Piacentini - Tavolo moda, previsto un girotavolo presieduto dal ministro Urso, per gli operatori13:30 -- Palazzo San Macuto - La Commissione parlamentare per l'infanzia e l’adolescenza, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla fragilità emotiva e psicologica dei più giovani anche da un punto di vista neuropsichiatrico, con focus su depressione, autolesionismo, disordine alimentare fino anche alla forma più grave, il suicidio, svolge l'audizione in videoconferenza dell'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza, Marina Terragni14:00 -- Cinisello Balsamo, sede di FEDERMACCHINE - All'assemblea interverranno Bruno Bettelli, presidente FEDERMACCHINE, e Barbara Cimmino, Vice Presidente Confindustria per l’Export e l’Attrazione degli Investimenti. Nell’occasione saranno illustrati i dati inediti di consuntivo 2024 e previsioni 2025 per l'industria italiana di comparto14:30 -- Intervento di apertura del presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, alla Conferenza sulla Revisione Integrata del Quadro Normativo per le Grandi Banche, a Washington, D.C.14:30 -- Montecitorio - Incontro bilaterale del Presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana, con il Presidente dell'Assemblea parlamentare della NATO, Marcos Perestrello15:00 -- Montecitorio - Nella cornice delle iniziative intraprese dall’Assemblea parlamentare della Nato per celebrare il 70° anniversario della sua prima riunione, la Camera dei deputati ospita una Cerimonia celebrativa. Intervengono, tra gli altri, Lorenzo Fontana, Presidente della Camera e Marcos Perestrello de Vasconcellos, Presidente dell'Assemblea parlamentare della NATO15:00 -- Sede del CNEL, Roma - Evento promosso da FIPE-Confcommercio per un confronto sul fenomeno del dumping contrattuale. Interverranno, tra gli altri, il ministro Marina Elvira Calderone, Renato Brunetta (Presidente CNEL) e Lino Enrico Stoppani (Presidente FIPE)16:30 -- Montecitorio - Stipula della Convenzione tra la Camera dei deputati e la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI) con il Presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana17:00 -- Si svolgerà a Villa Madama la Cerimonia di giuramento di fedeltà alla Repubblica di 46 nuovi funzionari diplomatici appartenenti al corso di formazione "Tosca Barucco", alla presenza dei Ministri Tajani, Bernini e Zangrillo17:00 -- Quirinale - Il Presidente Sergio Mattarella incontra una delegazione dell'Assemblea Parlamentare della NATO, in occasione del 70° anniversario di costituzione17:30 -- Roma, Palazzo Piacentini - Il ministro Urso interviene all'evento "L'investimento istituzionale nelle start-up innovative".19:30 -- Civitavecchia, Forte Michelangelo - Il Presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana, partecipa al 160° Anniversario dell'istituzione del Corpo delle Capitanerie di porto- CDA: Relazione semestrale- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Relazione semestrale- CDA: Approvazione della Semestrale consolidata al 30 6 2025- Indicatori di solidità finanziaria- Riunione informale dei ministri della giustizia e degli affari interni- Il 25º vertice UE-Cina si terrà a Pechino (Cina). Il presidente del Consiglio europeo António Costa e la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, in rappresentanza dell'UE, incontreranno il presidente cinese Xi Jinping e il primo ministro cinese Li Qiang. Il vertice sarà incentrato sullo stato delle relazioni bilaterali e delle sfide geopolitiche globali- Il 30º vertice UE-Giappone si terrà a Tokyo, in Giappone. Il Presidente del Consiglio europeo, António Costa, e la Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in rappresentanza dell'UE, incontreranno il Primo Ministro giapponese Shigeru Ishiba. Il vertice sarà un'occasione per mostrare la solidità del partenariato tra il Giappone e l'UE- Inizio della Riunione di politica monetaria a Francoforte09:00 -- Hotel Parco dei Principi, Roma - In occasione del Vertice intergovernativo tra Italia e Algeria, in programma a Roma il 23 luglio, il ministero degli Affari Esteri, in collaborazione con ICE Agenzia, organizza a Roma, all'Hotel Parco dei Principi, il Forum imprenditoriale Italia–Algeria. Il Forum si aprirà con l'intervento istituzionale del vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani10:00 -- Quirinale - Il Presidente Sergio Mattarella incontra il Presidente della Repubblica Algerina Democratica e Popolare, Abdelmadjid Tebboune11:00 -- Palazzo San Macuto - Il Copasir - Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica - svolge l'audizione dell'Amministratore Delegato e Direttore Generale di Leonardo, Roberto Cingolani.11:30 -- Villa Pamphilj, Roma - Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, parteciperà al Quinto Vertice Italia-Algeria, dove incontrerà il Presidente della Repubblica Algerina Democratica e Popolare, Abdelmadjid Tebboune11:30 -- Roma, Villa Pamphilj - Il ministro Urso partecipa al vertice intergovernativo Italia-Algeria alla presenza della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e del presidente della Repubblica Algerina Democratica e Popolare, Abdelmadjid Tebboune15:00 -- Palazzo Montecitorio - Question time con il ministro delle imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, alla Camera18:30 -- Cinema Trevi, Roma - Indirizzo di saluto del Presidente della camera dei Deputati, Lorenzo Fontana, alla cerimonia di conferimento del "Premio per l'Infanzia e l'Adolescenza" da parte della Fondazione S.O.S. - Il Telefono Azzurro ETS- Risultati di periodo- Risultati di periodo- CDA: Relazione semestrale- Risultati di periodo- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Preconsuntivo semestrale- Risultati di periodo- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Relazione semestrale- CDA: Preconsuntivo semestrale- Risultati di periodo- Appuntamento: A seguito della riunione del C.d.A. è prevista una conference call/meeting con la comunità finanziaria - CDA: Approvazione della Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2025- Risultati di periodo- CDA: Preconsuntivo semestrale- CDA: Relazione semestrale- Risultati di periodo- Appuntamento: Presentazione analisti- Indicatori di solidità finanziaria- Il 25º vertice UE-Cina si terrà a Pechino (Cina). Il vertice sarà incentrato sullo stato delle relazioni bilaterali e delle sfide geopolitiche globali- Missione del ministro delle imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, a Parigi08:00 -- Pubblica i dati sulle immatricolazioni di auto in Europa nel mese di giugno14:15 -- Termine della Riunione di politica monetaria a Francoforte e annuncio tassi14:45 -- Conferenza stampa del Presidente Christine Lagarde- Asta BTP Short - BTP€i; Comunicazione BOT- CDA: Relazione semestrale- Risultati di periodo- CDA: Relazione finanziaria semestrale al 30/06/2025- CDA: Preconsuntivo semestrale- Risultati di periodo- Risultati di periodo- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Preconsuntivo semestrale- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Appuntamento: Diffusione comunicato stampa al termine della riunione e Conference Call - CDA: Relazione finanziaria semestrale relativa al primo semestre 2025- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Assemblea: Approvazione del Bilancio d’esercizio e del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2024 in seconda convocazione- CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2025, e presentazione dei risultati di Gruppo Q2 & H1-25- Appuntamento: Live webcast e conference call - CDA: Risultati del primo semestre 2025- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- CDA: Approvazione della Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2025- Risultati di periodo- CDA: Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 202512:30 -- Appuntamento: Media briefing con il CEO Alessandro Puliti e il CFO Paolo Calcagnini in occasione della presentazione dei Risultati del II trimestre e relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2025. Il comunicato stampa verrà diffuso il giorno precedente, mercoledì 23 luglio, dopo la chiusura di Borsa- Indicatori di solidità finanziaria- Moneta e altre informazioni sul bilancio delle IFM residenti in Italia10:30 -- Sala del Mappamondo di Montecitorio - Cerimonia di consegna del Ventaglio al Presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana, da parte dell'Associazione stampa parlamentare- Comunicazione Medio-Lungo- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Preconsuntivo semestrale- CDA: Approvazione del Bilancio di Esercizio al 31.12.2024- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione finanziaria semestrale 2025