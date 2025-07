Nexi, rilevate oltre 3,7 milioni di azioni proprie

Nexi

(Teleborsa) -, in relazione al programma di acquisto di azioni proprie iniziato lo scorso 21 maggio, ha reso noto di aver, tra il 14 e il 18 luglio 2025, complessivamenteal prezzo medio di 5,1005 euro.Al 18 luglio, il gruppo attivo nel settore dei pagamenti digitali ha acquistato 45.868.715 azioni proprie dal lancio del programma pari a circa il 3,73% del capitale sociale, ad un prezzo medio ponderato di 5,0643 euro per azione, per un controvalore di 232.292.788,28 euro.Sul listino milanese, oggi, contenuto ribasso per, che archivia la sessione in flessione dello 0,54%.