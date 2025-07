Otofarma avvia processo di quotazione su Euronext Growth Milan

Alantra

(Teleborsa) -, tra le principali aziende italiane nel settore della cura dell'udito, ha(EGM), il mercato di Borsa Italiana dedicato alle PMI ad alto potenziale di crescita. L'ammissione è prevista il 4 agosto 2025, con il debutto a Piazza Affari nei giorni successivi.è l'Euronext Growth Advisor (EGA).su iniziativa di Gennaro Bartolomucci, Otofarma è attiva nella produzione, distribuzione attraverso il canale farmacia e assistenza post-vendita di. La società ha internalizzato il processo produttivo degli apparecchi acustici, riuscendo ad offrire soluzioni completamente personalizzate ai suoi pazienti. Otofarma distribuisce i suoi prodotti principalmente attraverso il canale farmacia, con una copertura capillare del territorio italiano. Questo permette ad Otofarma di offrire ai pazienti un trattamento altamente professionale ad un prezzo accessibile e "democratico". Inoltre, l'azienda ha sviluppato un solido know-how nelle soluzioni di telemedicina, permettendo oggi ai pazienti di attraversare l'intero processo di screening, visita medica e ordine degli apparecchi direttamente in farmacia.L'azienda afferma che il settore dell'hearing care rappresenta un. In Italia, oltre 7 milioni di persone sono affette da disturbi uditivi, con circa 2,5 milioni che utilizzano apparecchi acustici. Tale settore beneficia di trend strutturali legati a: invecchiamento della popolazione; maggiore attenzione alla salute dell'orecchio; incremento della penetrazione dei servizi di telemedicina nelle farmacie.Otofarma ha chiuso il 2024 pro-forma con undi 15,9 milioni di euro, in crescita del 30,1% rispetto all'anno precedente, e undi 3 milioni di euro, con un margine sul valore della produzione pari al 18,7%. Laal 2024 pro-forma era pari a 0,4 milioni di euro. La società genera il 100% dei ricavi in Italia. Al 31 maggio 2025, la società ha registrato ricavi netti per circa 6,9 milioni di euro, in crescita di circa il 20% rispetto all'anno precedente.Ilè composto da 7 membri, tutti nominati dall'assemblea dei soci tenutasi in data 15 luglio 2025, che rimarranno in carica per tre esercizi. I componenti sono: Gennaro Bartolomucci, Presidente del Consiglio di Amministrazione; Giovanna Incarnato Bartolomucci, Amministratrice delegata; Anna Incarnato Bartolomucci, Amministratrice; Giulia Simone, Amministratrice; Enrico Bartolomucci, Amministratore; Anna Arcoleo, Amministratrice; Rosario Sciacca, Amministratore; Amministratore indipendente, da confermare.Prima dell'ammissione, l'interoè detenuto da Bartolomucci Holding (società riconducibile alla famiglia Incarnato Bartolomucci).