BCE: standard creditizi invariati per aziende, leggermente inaspriti per mutui

(Teleborsa) - Isono rimasti, mentre i criteri di credito si sono leggermente inaspriti per i mutui immobiliari e in modo più marcato per il credito al consumo, secondo l'ultima edizione del lending survey della Banca centrale europea (BCE).Secondo l', le banche dell'area euro hanno segnalato criteri di credito sostanzialmente invariati - linee guida interne delle banche o criteri di approvazione dei prestiti - per prestiti o linee di credito alle imprese nel secondo trimestre del 2025. Le banche hanno inoltre segnalato un leggero inasprimento netto dei criteri di credito per i prestiti alle famiglie per l'acquisto di abitazioni e un inasprimento netto più pronunciato per il credito al consumo e altri prestiti alle famiglie. Per i criteri di credito sui prestiti alle imprese, la percentuale netta è stata inferiore a quanto previsto dalle banche nell'indagine precedente e segue il lieve inasprimento netto degli standard di credito registrato nel primo trimestre. I rischi percepiti relativi alle prospettive economiche hanno continuato a contribuire all'inasprimento dei criteri di credito, mentre la concorrenza ha avuto un impatto attenuante.Nella maggior parte dei casi, le bancheaggiuntivo di inasprimento dei criteri di credito legato all'incertezza geopolitica e alle, sebbene abbiano intensificato il monitoraggio dei settori e delle imprese più esposti.Per i prestiti alle famiglie per l'acquisto di abitazioni, l'inasprimento netto ha seguito l'allentamento dei criteri di credito registrato nel primo trimestre, ma è stato inferiore alle aspettative delle banche. Sia per i mutui immobiliari che per il credito al consumo, idelle banche sono stati i principali fattori determinanti dell'inasprimento netto dei criteri di credito.Per ildel 2025, le banche prevedono che i criteri di credito rimarranno invariati per le imprese (0%), si allenteranno leggermente per i mutui immobiliari (-3%) e si inaspriranno ulteriormente per il credito al consumo (4%).delle banche - i termini e le condizioni effettivamente concordati nei contratti di prestito - si sono allentati per i prestiti alle imprese, sono rimasti invariati per i mutui immobiliari e si sono inaspriti per il credito al consumo.Nel secondo trimestre del 2025, le banche dell'area dell'euro hanno registrato un lieve aumento netto dellaalle imprese, con una domanda complessivamente rimasta debole. Ciò ha fatto seguito a un lieve calo netto della domanda di prestiti nel trimestre precedente ed è stato sostanzialmente in linea con le aspettative delle banche per quel trimestre. La domanda di prestiti è stata sostenuta dal calo dei tassi di interesse, ma frenata dall'incertezza globale e dalle tensioni commerciali, mentre l'impatto degli investimenti fissi, delle scorte e del capitale circolante è stato neutrale. Laha continuato a crescere sostanzialmente in termini netti. Il calo dei tassi di interesse, il miglioramento delle prospettive del mercato immobiliare e, in misura minore, la fiducia dei consumatori, sono stati i principali fattori trainanti del continuo aumento della domanda di mutui per l'acquisto di abitazioni. Lae di altri prestiti alle famiglie è aumentata solo leggermente, con il calo dei tassi di interesse e altri fattori che hanno compensato i contributi negativi derivanti dalla minore fiducia dei consumatori e dalla spesa per beni durevoli. Nel terzo trimestre del 2025, le banche prevedono un aumento netto della domanda di prestiti da parte delle imprese, un ulteriore sostanziale aumento netto dei mutui per l'acquisto di abitazion e una domanda sostanzialmente invariata di credito al consumo.L'accesso delle banche dell'area euro aiè leggermente migliorato nel secondo trimestre del 2025, trainato dalla raccolta al dettaglio a breve termine, dai mercati monetari e dai titoli di debito, ed è rimasto sostanzialmente invariato per le cartolarizzazioni. Nei prossimi tre mesi, le banche prevedono che l'accesso a queste fonti di finanziamento rimarrà sostanzialmente invariato.