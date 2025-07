IRENA: le rinnovabili sempre più competitive

(Teleborsa) - Le, come conferma il. Il rapporto conferma che le fonti rinnovabili hannograzie a una riduzione di costi favorita dall'innovazione tecnologica, da filiere produttive competitive e dalle economie di scala.Nelrispetto alle alternative a combustibili fossili meno costose, mentre i. L'eolico onshore si è confermato la fonte di nuova energia rinnovabile più conveniente, con un costo di 0,034 dollari/kWh, seguito dal solare fotovoltaico con 0,043 dollari/kWh.L'aggiunta dievitando l'uso di combustibili fossili per. In particolare, il 91% dei nuovi progetti di energia rinnovabile commissionati lo scorso anno è risultato più conveniente rispetto alle nuove alternative a combustibili fossili. Le fonti rinnovabili non solo sono più competitive rispetto ai combustibili fossili, maperché limitano la dipendenza dai mercati internazionali e migliorano la sicurezza energetica. Le motivazioni economiche a favore delle rinnovabili sono ora più forti che mai.Sebbene si preveda una continua riduzione dei costi grazie alla maturazione delle tecnologie e al rafforzamento delle catene di approvvigionamento,. I cambiamenti geopolitici, tra cui i dazi commerciali, le strozzature delle materie prime e l'evoluzione delle dinamiche produttive, in particolare in Cina, comportano rischi che potrebbero far aumentare temporaneamente i costi. È probabile che i costi più elevati persistano in Europa e in Nord America, a causa di problemi strutturali come i ritardi nelle autorizzazioni, la limitata capacità della rete e i maggiori costi per equilibrare i sistemi. Al contrario, regioni come l'Asia, l'Africa e il Sud America, caratterizzate da tassi di apprendimento più elevati e da un alto potenziale di fonti rinnovabili, potrebbero registrare cali pronunciati dei costi.Ilha dichiarato: "- e il mondo sta seguendo il denaro. Le energie rinnovabili stanno aumentando, l'era dei combustibili fossili sta crollando, ma i leader devono sbloccare le barriere, creare fiducia e liberare i finanziamenti e gli investimenti. Le rinnovabili stanno illuminando la strada verso un mondo con energia conveniente, abbondante e sicura per tutti".Ilha aggiunto: "La competitività delle rinnovabili è una realtà odierna. Considerando tutte le fonti rinnovabili attualmente in funzione, i costi evitati in combustibili fossili nel 2024 hanno raggiunto fino a 467 miliardi di dollari. Le nuove energie rinnovabili sono più competitivi dei combustibili fossili, e offrono un percorso chiaro verso un'energia accessibile, sicura e sostenibile.Le crescenti tensioni geopolitiche, le tariffe commerciali e i vincoli di approvvigionamento dei materiali minacciano di rallentare lo slancio e di far aumentare i costi. Per salvaguardare i traguardi della transizione energetica, dobbiamo rafforzare la cooperazione internazionale, garantire catene di approvvigionamento aperte e resilienti e creare quadri politici e di investimento stabili, soprattutto nel Sud del mondo. La transizione alle rinnovabili è irreversibile, ma il suo ritmo e la sua equità dipendono dalle scelte che facciamo oggi".Ilche determinano gli investimenti nelle rinnovabili. La conclusione è che un quadro di ricavi stabili e prevedibili è essenziale per ridurre il rischio di investimento e per attrarre capitali. Laper lo sviluppo delle energie rinnovabili sia nei mercati maturi che in quelli emergenti. Strumenti come i contratti di acquisto di energia (PPA) svolgono un ruolo fondamentale nell'accesso a finanziamenti accessibili, mentre ambienti politici incoerenti e processi di approvvigionamento poco trasparenti minano la fiducia degli investitori.In particolare, iSempre più spesso, i progetti eolici e solari subiscono ritardi a causa di strozzature nella connessione alla rete, lentezze nelle autorizzazioni e costose catene di approvvigionamento locali. Questa, dove gli investimenti nella rete devono tenere il passo con l'aumento della domanda di elettricità e l'aumento di rinnovabili.Inoltre, i. In molti Paesi in via di sviluppo del Sud globale, gli elevati costi di capitale, influenzati dalle condizioni macroeconomiche e dai rischi di investimento percepiti, gonfiano significativamente il costo livellato dell'elettricità (LCOE) delle fonti rinnovabili. Ad esempio, IRENA ha rilevato che, mentre i costi di produzione dell'eolico onshore erano simili in Europa e in Africa, con circa 0,052 dollari/kWh nel 2024, le strutture dei costi variavano in modo significativo. I progetti europei erano basati su capitali, mentre i progetti africani sostenevano una quota molto più elevata di costi di finanziamento.Infine, anche i. Il costo dei sistemi di accumulo di energia a batteria (BESS) è diminuito del 93% dal 2010, raggiungendo i 192 dollari/kWh per i sistemi su scala industriale nel 2024. Questa riduzione è attribuita all’aumento della produzione su larga scala, al miglioramento dei materiali e all'ottimizzazione delle tecniche di produzione.L'. Gli strumenti digitali basati sull'intelligenza artificiale (AI) stanno migliorando le prestazioni degli impianti e la reattività della rete. Tuttavia, l'infrastruttura digitale, la flessibilità, l'espansione e la modernizzazione della rete rimangono sfide cruciali, soprattutto nei mercati emergenti, dove