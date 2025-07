Terna, Giugno rovente, volano i consumi elettrici: +7,4% rispetto al 2024

(Teleborsa) - A, il fabbisogno dirispetto allo stesso mese del 2024. Lo riportano i dati di, la società responsabile della gestione della rete elettrica di trasmissione nazionale, che attribuisce questo incremento principalmente allesia alla media degli ultimi dieci anni. In particolare, nell’, le temperature medie giornaliere sono risultate fino a 4°C superiori rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.Negli ultimi anni - prosegue l'indagine - si sta osservando unInfatti, il fabbisogno di energia, durante i periodi estivi, cresce con l’aumentare della temperatura per lee recentemente tale correlazione sta aumentando. Oggi, quando la temperatura media supera i 27 gradi, si registra una crescita di oltre 2.000 MW per ciascun grado centigrado aggiuntivo. Depurando il dato del fabbisogno di giugno dall’effetto temperatura, a parità di giorni lavorativi rispetto allo stesso mese dello scorso anno,A livello territoriale,Nel primo semestre dell’anno - sottolinea Terna - ilrispetto al corrispondente periodo dello scorso anno (-0,3% il valore rettificato).L’indice(Indice Mensile dei Consumi Elettrici Industriali) elaborato da Terna, che prende in esame i consumi industriali delle imprese cosiddette ‘energivore’,In particolare, positivi i comparti degli alimentari, meccanica, mezzi di trasporto, ceramiche e vetrarie. In flessione metalli non ferrosi, chimica, cemento calce e gesso, siderurgia e cartaria. In termini congiunturali, la variazione della richiesta elettrica destagionalizzata e corretta dagli effetti di calendario e temperatura è in aumento (+5,3%). In flessione invece la variazione congiunturale dell’indice IMCEI (-1,5%).L’indiceelaborato da Terna sui dati dei consumi elettrici mensili forniti da alcuni gestori di rete di distribuzione (E-Distribuzione, UNARETI, A-Reti, Edyna e Deval), e che viene presentato in differita di due mesi rispetto ai dati dei consumi elettrici e industriali,. In particolare, solo due i comparti che hanno registrato variazioni positive: attività professionali, scientifiche e tecniche e amministrazione pubblica e difesa.Tornando al, nel mese di giugno la domanda di energia elettrica italiana è stata soddisfatta per l’84,5% dalla produzione nazionale e per la quota restante (15,5%) dal saldo dell’energia scambiata con l’estero. I, per via di un dato dell’import in crescita del 31,9% rispetto all’anno precedente e, allo stesso tempo, di un significativo decremento dell’export. A livello progressivo, da gennaio a giugno 2025, il saldo estero è in flessione del 12,9% rispetto ai primi sei mesi del 2024 a causa dell’aumento dell’export (+25,5%) e della diminuzione dell’import (-10,3%).In dettaglio,. Le fonti rinnovabili hanno coperto il 48,5% della domanda elettrica (era 52,4% a giugno 2024). Record per la fonte fotovoltaica (con 5,7 TWh prodotti, pari a +36,7%). L’incremento del fotovoltaico (+1.528 GWh) è dovuto al contributo positivo dell’aumento della capacità in esercizio (+780 GWh) e della maggiore producibilità legata all’irraggiamento (+748 GWh). In crescita anche la fonte termica (+6,3%), in diminuzione la fonte idrica (-22,8%) ed eolica (-7,9%).Nei primi sei mesi dell’anno larappresentando così il 34,5% delle fonti rinnovabili e raggiungendo i livelli della produzione idrica. In totale le fonti rinnovabili hanno coperto il 42% della richiesta di energia elettrica. Da gennaio a giugno, la capacità rinnovabile in esercizio è aumentata di 3.099 MW (di cui 2.809 MW di fotovoltaico). Negli ultimi dodici mesi, la capacità installata di fotovoltaico ed eolico è aumentata di 6.859 MW (+14,8%), raggiungendo i 53.180 MW complessivi.(valore in aumento del 69,3% rispetto allo stesso mese del 2024), che corrispondono a 6.750 MW di potenza nominale, per circa 815.000 sistemi di accumulo.