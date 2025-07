USA, Bessent chiede riforma su regolamentazione banche per alleggerire requisiti di capitale

(Teleborsa) - "Dobbiamo" sulle banche. Lo ha detto il Segretario al Tesoro statunitense,, alla Federal Reserve Capital Conference."I requisiti patrimoniali obsoleti su alcune esposizioni non sono allineati con il rischio effettivo, imponendo oneri inutili agli istituti finanziari - ha sostenuto - Un'eccessiva capitalizzazione, ad esempio, riduce i prestiti bancari. Questo ostacola la crescita e distorce la struttura del mercato in modi che aumentano il rischio. Come?".Bessent attende "con interesse una proposta chedel nostro obsoleto quadro normativo sui requisiti patrimoniali"."Allo stesso tempo,- ha proseguito - A questo proposito, c'è una questione strutturale incredibilmente importante, seppur piuttosto tecnica, che le autorità di regolamentazione dovrebbero affrontare tempestivamente. In base alla proposta del luglio 2023, una banca sarebbe stata soggetta a due serie di requisiti patrimoniali: una serie modernizzata e una serie legacy basata in gran parte sull'attuale "approccio standardizzato", con il maggiore dei due come requisito vincolante"."Questa struttura a doppio requisito non derivava da una metodologia di calibrazione basata su principi - ha detto Bessent - Era motivata semplicemente dal desiderio di realizzare aggregati patrimoniali sempre più elevati. Era inoltre in contrasto con la riforma del capitale come progetto di modernizzazione, poiché avrebbe mantenuto gli antiquati requisiti patrimoniali come soglia minima vincolante per molte, forse la maggior parte, delle grandi banche. Le autorità di regolamentazione bancaria dovrebbero".Secondo il Segretario al Tesoro, "modernizzare il capitale regolamentare significherebbe probabilmente ridurre i requisiti patrimoniali per i mutui ipotecari e alcune altre esposizioni fondamentali per il modello di banca comunitaria., come effettivamente previsto dalla precedente amministrazione. Una possibile soluzione sarebbe quella di dare a ciascuna banca non soggetta ai requisiti modernizzati la possibilità di aderire. Ciò si tradurrebbe in una significativa riduzione del capitale per tali banche".