Wall Street apre poco mossa con un occhio alle trimestrali

(Teleborsa) -, con u occhio suie l'altro sugli sviluppi delle, dopo che il Segretario al Tesoro Scott Bessent ha assicurato che la scadenza delle trattative con la Cina sarà estesa.Il mercato sta anche digerendo alcunicon le attese, come quelli di, anche se l'82% delle società del S&P 500 che hanno già annunciato i risultati hanno centrato le stime. L'attenzione è ora puntata sulle Magnifiche 7, in particolare(Google) e, che annunceranno i risultati domani.A metà maggio,di 90 giorni della maggior parte dei dazi doganali sui rispettivi prodotti, in attesa del proseguimento dei negoziati commerciali. La sospensione scadrà il 12 agosto, ma Bessent ha già annunciato una proroga., ha dichiarato Bessent in un'intervista a Fox Business, citando i colloqui che si terranno a Stoccolma, in Svezia, lunedì e martedì.Frattanto, ilè tornato sulla, affermando "abbiamo bisogno che le nostre grandi banche siano ben capitalizzate e gestiscano efficacemente i loro rischi chiave. E abbiamo bisogno che le grandi banche siano libere di competere tra loro, con le società finanziarie non bancarie e con le banche di altre giurisdizioni per fornire capitale e sostenere la crescita economica".Alla Borsa di New York, l'indicesi ferma a 44.411 punti; sulla stessa linea l', che si posiziona sulla parità a 6.309 punti. Poco sotto la parità il(-0,23%); sulla parità l'(-0,13%).