Digitouch, accordo vincolante per l'acquisizione totalitaria di Progettoimmagine

Digitouch

(Teleborsa) -, società quotata sul mercato Euronext Growth Milan e specializzata in Cloud Marketing, ha sottoscritto unfinalizzato all’acquisto di, Agenzia di Marketing e Comunicazione, specializzata in strategie e progetti nel settore insurance e finance con contratti e relazioni pluriennali in primarie realtà del settore. Ildell’operazione è previsto alla fine di settembre 2025.Lo storico fondatore e CEO di Progettoimmagine,, verrà da subito coinvolto nella neocostituita funzione di, a diretto riporto del Consiglio di Amministrazione della capogruppo Digitouch. "Entrare a far parte del Gruppo Digitouch, uno dei principali player indipendenti del cloud marketing in Italia, è per Progettoimmagine una grande opportunità. Negli anni abbiamo maturato grandi competenze ed importanti relazioni commerciali e, come parte del Gruppo Digitouch, saremo in grado, con maggior efficacia, di proporre ai clienti soluzioni che possano coniugare la strategia marketing con il supporto di tecnologie innovative. Siamo pronti a scrivere insieme un nuovo capitolo di successi", ha affermato Zanardi."Siamo entusiasti di annunciare al mercato l'acquisizione di questa stimata e storica agenzia di marketing e comunicazione, un vero punto di riferimento nel settore insurance, banking e finance. La loro consolidata esperienza, le relazioni pluriennali con le principali realtà del settore e la capacità di sviluppare strategie innovative rappresentano un valore aggiunto fondamentale per il nostro Gruppo. Questa operazione rafforza la nostra posizione e ci permette di offrire soluzioni ancora più specializzate e di alto livello ai nostri clienti, continuando a crescere e a innovare nel mercato", ha aggiunto, Amministratore delegato della Digitouch Marketing.