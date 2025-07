JD Wetherspoon, vendite in crescita con condizioni meteorologiche favorevoli

J D Wetherspoon

(Teleborsa) -, catena di pub che opera nel Regno Unito e in Irlanda, ha comunicato che lesono2025, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Le vendite a perimetro costante da inizio anno sono aumentate del 5,1%.Da inizio anno, la società ha aperto tre pub e ne ha venduti nove. L'azienda gestisce"L'azienda hanel quarto trimestre, pertanto si prevede che i profitti saranno in linea con le aspettative del mercato, nonostante gli elevati aumenti delle tasse e del lavoro per il settore alberghiero, ampiamente segnalati - ha commentato il- Nel prossimo esercizio finanziario, oltre a investire in settori come sale per il personale, portabicchieri per bicchieri "brandizzati" e giardini, l'azienda prevede di aprire circa 15 nuovi pub gestiti e circa altrettanti pub in franchising"."I, che erano molto lenti dopo la pandemia, hanno- ha aggiunto - Il vino, ad esempio, ha registrato una forte crescita, con il Villa Maria dalla Nuova Zelanda e il Prosecco dall'Italia che hanno entrambi brillato. I distillati sono migliorati negli ultimi mesi e i volumi di whisky sono significativamente superiori ai livelli pre-pandemia. I volumi di birra alla spina stanno andando molto bene, con la Guinness che si distingue. Sul fronte alimentare, le colazioni, terribilmente lente dopo la pandemia, hanno recuperato il loro lustro e ora sono decisamente in vantaggio. Anche il pollo ha avuto un andamento esplosivo e i volumi nelle ultime settimane sono aumentati di circa il 50% rispetto ai livelli pre-pandemia".