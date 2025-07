Sicurezza aerea, Enac e Università di Torino insieme

(Teleborsa) -o hanno siglato una convenzione di 30 mesi per la creazione del primo laboratorio italiano dedicato all'identificazione scientifica dei resti di vertebrati coinvolti negli eventi di(inconvenienti e incidenti aeronautici causati da impatti con volatili e fauna selvatica) controIlappresenta una delle principali sfide per la sicurezza aerea: nel 2024 sono stati registrati 2.618 impatti tra fauna selvatica e aeromobili negli aeroporti italiani (+8,36% rispetto al 2023). Tuttavia, oltre il 56% degli eventi non viene identificato in termini di specie animale, limitando l'efficacia delle misure di prevenzione."La conoscenza precisa delle specie coinvolte negli impatti è fondamentale per elaborare misure di controllo efficaci e specifiche" dichiara il Presidente del Bird Strike Committee Italy (BSCI) e Direttore Centrale Enac"Questo laboratorio rappresentaun salto qualitativo nella nostra capacità di prevenzione e mitigazione del rischio".La convenzione prevede che tutti i campioni provenienti dagli aeroporti italiani vengano analizzati entro 30 giorni dal loro arrivo presso il laboratorio. I risultati confluiranno in un database realizzato secondo standard internazionali e saranno condivisi con Enac e igestori aeroportuali per implementare strategie di controllo mirate.sul modello del Feather Identification Lab dello Smithsonian Institution di Washington, utilizzerà un approccio integrato che combina analisi morfologica, microscopica e genetica (DNA barcoding). Grazie a collezioni di oltre 550 specie europee, garantirà identificazioni precise per oltre il 90% dei casi analizzati. Il progetto, guidato dal Dott. Marco Pavia, allinea l'Italia alle migliori pratiche internazionali e contribuirà alla ricerca scientifica globale attraverso pubblicazioni specialistiche epartecipazione a convegni internazionali.per il futuro della sicurezza aerea italiana, confermando l'impegno di Enac nella tutela della navigazione aerea attraverso l'innovazione e la collaborazione scientifica.