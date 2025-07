Stevanato, finanziamenti per 200 milioni di euro per sostenere gli investimenti in Italia e Stati Uniti

Stevanato Group

(Teleborsa) -, gruppo italiano quotato a Wall Street e attivo nella produzione di soluzioni per il contenimento e la somministrazione di farmaci, ha annunciato di aver ottenuto finanziamenti pertramite accordi con BNL BNP Paribas, Cassa Depositi e Prestiti (CDP) e Banco BPM. Questi fondi sono destinati a supportare i progetti di investimento in conto capitale attualmente in corso a(Italia) e(Indiana, USA).Gli accordi di finanziamento rafforzano glidelladi Stevanato Group e l’incremento della produzione commerciale per sostenere i programmi in crescita dei clienti nel settore dei biologici. CDP ha stanziato 50 milioni di euro per potenziare la produzione di siringhe pre-riempite e predisporre la futura capacità produttiva di carpule pronte all’uso (RTU) presso lo stabilimento italiano di Cisterna di Latina. Inoltre, BNL BNP Paribas ha fornito 100 milioni di euro e Banco BPM ha contribuito con 50 milioni di euro, entrambi destinati a incrementare la produzione di siringhe pre-riempite negli stabilimenti dell’azienda in Nord America (Indiana) e in Italia, nonché a completare la costruzione dell’area per la produzione di dispositivi a Fishers."Questi accordi rappresentano un elemento importante della strategia finanziaria di Stevanato Group, permettendoci di capitalizzare la forte domanda dei clienti e sostenere gli obiettivi di crescita a lungo termine della Società – ha dichiarato, Chief Financial Officer di Stevanato Group –. Siamo impegnati a sostenere i programmi biofarmaceutici dei nostri clienti con la nostra value proposition, offrendo soluzioni integrate lungo tutta la filiera farmaceutica per consentire loro di raggiungere e superare gli obiettivi prefissati".BNL BNP Paribas e Cassa Depositi e Prestiti hanno rinnovato il loro sostegno a Stevanato Group per il raggiungimento degli obiettivi di crescita organica a lungo termine nei principali mercati di riferimento., Head of Industrial Manufacturing, Large Corporate Banking di BNL BNP Paribas, ha aggiunto: "il nostro supporto a Stevanato Group riflette l’impegno a collaborare con aziende che investono in innovazione, sostenibilità ed espansione globale. Stevanato Group è un esempio di eccellenza nel suo settore e il nostro obiettivo è mettere a disposizione le nostre piattaforme domestiche e internazionali per contribuire alle crescenti ambizioni della Società nei prossimi anni"."Siamo orgogliosi di sostenere ancora una volta i piani di crescita di Stevanato Group, azienda italiana leader nel settore farmaceutico, strategico per il Paese – ha dichiarato, Head of Corporate Coverage di CDP –. Crediamo fermamente nel valore delle imprese che investono in ricerca, qualità e sviluppo sostenibile, contribuendo concretamente alla crescita dell’economia nazionale. Continueremo a essere al fianco di queste realtà, offrendo strumenti finanziari efficaci a supporto dei loro piani di crescita e consolidamento sia in Italia che all’estero"."Siamo orgogliosi di sostenere una realtà come Stevanato Group, simbolo dell’eccellenza industriale italiana nel mondo, nel suo percorso di crescita solido e guidato dall’innovazione – ha affermato, Head of Corporate Banking North-East di Banco BPM –. Questo finanziamento riflette il nostro impegno a sostenere progetti che creano valore a livello locale, rafforzando al contempo la competitività internazionale delle imprese italiane".