UniCredit, Orcel: M&A influenzato da politica, non è sviluppo positivo per Europa

(Teleborsa) - "Con il- e si può osservare in Spagna e in Italia - le transazioni sono influenzate e il risultato è l'incertezza. E si creano situazioni come quella che stiamo vivendo oggi". Lo ha affermato il CEO di, nella conference call sui risultati record del secondo trimestre 2025 , arrivati all'indomani della decisione di ritirare l'offerta su"Non sto dicendo che sia giusto o sbagliato - ha detto - Sto solo dicendo che è un dato di fatto. E, in una certa misura, le banche che danno per scontato di voler fare M&A sono. Dal punto di vista del mercato, questo non è però un buon risultato"."Oppure non si fa M&A perché non si ha il controllo su un processo di offerta ordinato", ha aggiunto, sottolineando che "cambia anche la dinamica, perché invece di discutere con i propri azionisti e con gli azionisti dell'offerente sul merito, sulla creazione di valore, sulla strategia, la, togliendo la decisione agli azionisti e spostandola al team di gestione e alla leadership, lontano dagli azionisti"."Da persona che ha vissuto nel Regno Unito, negli Stati Uniti e ha un certo punto di vista,- ha evidenziato - Ma siamo europei, è qui che viviamo, dobbiamo rispettarlo e dobbiamo fare del nostro meglio all'interno del quadro che abbiamo. Questo è il meglio che possiamo fare".