UniCredit, Orcel: piano focalizzato su PMI italiane, nuovi finanziamenti in aumento del 41%

(Teleborsa) - L'è la "" dei risultati record di. Lo ha affermato il CEOnella conference call sui risultati record del secondo trimestre 2025 , arrivati all'indomani della decisione di ritirare l'offerta suI ricavi lordi si sono attestati a 5,7 miliardi di euro nel primo semestre del 2025, in calo dell'1,8%, con una ", un confronto semestrale influenzato da eventi non ricorrenti e una performance sostanzialmente invariata per il resto, con le commissioni e trading che compensano la prevista riduzione del margine di interesse", ha detto il CEO.L'ha segnato un -5,2% con una "e volumi in crescita del 12% sui nuovi prestiti". "La nostra attenzione al margine rispetto al volume si è tradotta in un solido RoAC NII del 24% - ha detto Orcel - Il nostroha portato ad un'accelerazione della nostra penetrazione nel segmento, con 7,5 miliardi di euro di finanziamenti aggiuntivi, pari a un, erogati al segmento"."L'NPE ratio è stabile al 2,6%, mentre rettificando per le garanzie statali l'NPE ratio è sceso a solo lo 0,8%, quasi interamente coperto dai nostri overlay italiani. Di fatto,", ha sottolineato.Orcel ha evidenziato che "l'utile ante imposte è aumentato del 4%, raggiungendo i tre miliardi e mezzo, e il RoAC ha raggiunto il 34,4%, rafforzando la nostra leadership di mercato. La generazione di capitale organico è stata solida, attestandosi a 2,4 miliardi. Abbiamo, concludendo 417 nuove assunzioni e erogando oltre 410.000 ore di formazione al nostro personale, con un aumento del 20% su base annua".