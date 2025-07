CMB Carpi ottiene 20 milioni da Mediocredito Centrale con garanzia SACE per infrastrutture strategiche

(Teleborsa) -ha erogato unazienda specializzata nella realizzazione di opere complesse nel campo dell’edilizia civile e sociale, delle infrastrutture, dei trasporti e nel settore del facility management e della gestione energetica.Grazie a questo finanziamento, che ha una durata di 7 anni ed è assistito al 70% dalla Garanzia SACE Growth,Fondata nel 1908 a Carpi, CMB è una cooperativa specializzata nella realizzazione di opere complesse nel settore delle costruzioni, che oggi rappresentano circa l'80% dei ricavi. L’azienda, tra i principali General Contractor italiani,seguendo l’intero ciclo di vita delle opere: progettazione, costruzione e gestione. Alla sede originaria, se ne aggiungono due operative a Roma e Milano."MCC è una banca che guarda alla crescita del Paese e allo sviluppo dei territori", ha dichiarato. "Sostenere unasignifica contribuire alla realizzazione di infrastrutture che migliorano la vita dei cittadini e la competitività dei territori, generando un impatto positivo e sostenibile. Tutti valori, questi, in linea con la nostra mission di realtà al servizio dello sviluppo delle imprese e, dunque, dell’economia reale"."Questa operazione è un ulteriore tassello della partnership strategica con MCC e prosegue la proficua collaborazione con SACE. Constatiamo con soddisfazione come il, capace di sfruttare le leve dell’innovazione e dell’internazionalizzazione, sia seguito e sostenuto dalle principali Banche e Istituzioni del Paese che apprezzano il nostro modello di business capace di creare valore generando un impatto positivo verso l'ambiente in una importante fase di transizione ecologica e forte innovazione - dichiara– Il finanziamento ottenuto si inserisce in un percorso di rafforzamento della struttura patrimoniale del Gruppo per supportare il piano di crescita previsto dal nostro Piano Strategico"."Siamo orgogliosi di aver supportato, attraverso la Garanzia SACE Growth, un’operazione di tale rilievo che conferma il ruolo centrale di SACE nell’accompagnare i progetti di sviluppo infrastrutturale del Paese - afferma- Affiancare realtà come. Lavorare insieme a partner come Mediocredito Centrale ci permette di rafforzare il sistema Italia, sostenendo investimenti strategici che generano valore, occupazione e innovazione in una fase cruciale di transizione ecologica e digitale".