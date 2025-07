GPI, maggior azionista conferma interlocuzioni con investitori internazionali per possibile OPA

GPI

KKR

(Teleborsa) - L'(che fa riferimento all'AD Fausto Manzana) ha confermato che sonoper valutare una potenziale operazione di partnership strategica avente a oggetto, società quotata su Euronext Milan e attiva nel campo dei sistemi informativi e servizi per la sanità.L'operazione sarebbe "finalizzata alla valorizzazione e alla crescita" di GPI, "nell'ambito della quale potrebbe essere promossa un'delle azioni di GPI dalla quotazione su Euronext Milan", si legge in una nota.A oggi, FMin merito ai termini e alle condizioni, anche economici, della potenziale operazione, né ha concesso alcun periodo di esclusiva ai potenziali partner strategici.Secondo quanto riportato la settimana scorsa da Bloomberg,GPI e nelle ultime settimane ha avuto colloqui con consulenti per valutare un potenziale accordo per l'acquisizione della società con sede a Trento.