LVMH, utile primo semestre scende a 5,7 miliardi di euro. Fatturato -4%

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton

(Teleborsa) - Il colosso del lussoha registrato undi 39,8 miliardi di euro neldel 2025, in calo del 4% rispetto allo stesso periodo del 2024.La società spiega che la domanda locale è stata solida in, che ha registrato una crescita a perimetro e valuta costanti nel semestre, e negli, che è rimasta stabile. Ilha registrato un calo rispetto al primo semestre del 2024, trainato da una crescita anomala della spesa turistica dovuta al forte indebolimento dello yen. Ilha registrato andamenti simili al 2024, sebbene si sia registrato un miglioramento delle vendite ai clienti locali nel secondo trimestre.L'nel primo semestre del 2025 è stato di 9 miliardi di euro (-15%), pari a un margine operativo del 22,6%. L'del Gruppo è stato di 5,7 miliardi di euro (-22%)."LVMH ha dimostrato solidità nel contesto attuale - ha commentato il- Dobbiamo questo alla forza dei nostri marchi iconici e alla loro sconfinata capacità di innovazione, pur rimanendo fedeli alla loro cultura di incomparabile maestria artigianale. Nonostante le incertezze prevalenti, rimaniamo concentrati grazie alla visione a lungo termine che ha sempre guidato il nostro gruppo familiare. Siamo guidati dalla nostra costante ricerca della qualità e del fascino in tutto ciò che creiamo, unita alla modernità dei nostri marchi storici. Affrontiamo la seconda metà dell'anno con grande attenzione e confido nell'enorme potenziale a lungo termine di LVMH e nell'impegno dei nostri team per rafforzare ulteriormente la posizione di leadership del Gruppo nel settore dei beni di lusso".Guardando alle varie divisioni,ha registrato un fatturato di 2.588 milioni di euro (-8%),di 19.115 milioni di euro (-8%), Perfumes & Cosmetics di 4.082 milioni di euro (-1%), Watches & Jewelry di 5.090 milioni di euro (-1%), Selective Retailing di 8.620 milioni di euro (+0%).