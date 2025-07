OPA Bialetti, superata la soglia del 95%: delisting più vicino

Bialetti

(Teleborsa) - Nell'ambito dell'offerta pubblica di acquistopromossa da NUO su, società quotata su Euronext Milan e specializzata nella produzione di caffettiere, piccoli elettrodomestici e strumenti di cottura, l'offerente ha comunicato che verrà a detenere complessivamente 147.736.146 azioni, pari a circa ilsociale.Conseguentemente, ricorreranno i presupposti di legge per l'esercizio del diritto di acquisto e per l'adempimento dell'obbligo di acquisto, attraverso un'unica procedura (), i cui termini e modalità saranno concordati con CONSOB e Borsa Italiana.A seguito dell'adempimento della procedura congiunta, Borsa Italiana disporrà la sospensione delle Azioni dalla quotazione e dalle negoziazioni e/o il, tenendo conto dei tempi previsti per l'esercizio del Diritto di Acquisto.Il periodo di adesione all'offertaalle ore 17:30 (ora italiana) di2025, che rappresenta il termine ultimo per i titolari delle azioni per portare in adesione all'offerta le proprie azioni.