Standard Ethics, nuovo focus sulla sostenibilità delle società italiane delle costruzioni

(Teleborsa) -, agenzia di rating indipendente con sede a Londra e focalizzata sulla sostenibilità, effettuerà un. L'obiettivo è valutare l'allineamento ai temi di Sostenibilità (come volontariamente indicati dalle organizzazioni internazionali) da parte delle 30 compagnie italiane quotate e non quotate del settore costruzioni.Ilin analisi sarà formato dalle 15 maggiori aziende per cifra d'affari, ilsarà formato da 15 aziende di medie dimensioni (con una cifra d'affari comunque superiore a 50 milioni di euro). I due gruppi saranno messi a confronto.La ricognizione di Standard Ethics utilizzerà circaed osserverà la capacità delle società del settore di interpretare e semplificare i temi di Sostenibilità. Nello specifico: la qualità delle comunicazioni pubbliche in ambito ESG Risk Management, governance, politiche ESG per il credito e gli investimenti; reperibilità di policy e Codici Etici, nonché il loro allineamento alle indicazioni internazionali; presenza di rating indipendenti forniti alla società in conformità al costituendo albo Ue delle agenzie di rating ESG. La pubblicazione dello Studio è attesa entro fine settembre 2025., i dettagli delle singole compagnie non verranno resi disponibili ma conservati per eventuali successive analisi comparative, per verifiche con parti interessate e per l'eventuale emissione di un Corporate Standard Ethics Rating (il rating ESG di compliance dell'agenzia).Leper cifra d'affari sono: 1.2. Itinera 3. Sicim 4. Pizzarotti 5. Ghella 6. Rizzani de Eccher 7. Bonatti 8. Salcef 9. Gcf - Generale Costruzioni Ferroviarie 10. Icm 11. Cmb 12. Amplia 13.14. Renco 15. TechbauLesono: 1. Imaco 2. M&D 3. Ediltecno Restauri 4. Generale Costruzioni Elettriche 5. Ircop 6. Suardi 7. Ricci 8. Costruzioni Iannini 9. Brancaccio Costruzioni 10. Brussi Costruzioni 11. Flooring dei Fratelli Messina 12. Preve Costruzioni 13. Editel 14. Debar Costruzioni 15. Colombo Severo & C.