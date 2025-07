Dazi, Trump: possibilità di accordo con l'Ue al 50%

(Teleborsa) - Prima di partire per la Scozia, il presidente Usaha dichiarato ai reporter che le possibilità di raggiungere uncon l’sui dazi si attestano attorno al 50%. Il presidente statunitense ha inoltre lasciato intendere che un’intesa con ilpotrebbe non essere raggiunta, aprendo alla possibilità che la sua amministrazione possa fissare unilateralmente nuove aliquote tariffarie.Trump ha confermato che oggi partiranno nuove lettere sui dazi, ribadendo che laresta fissata al. Sul fronte dei, il presidente ha sottolineato che "non c'è molto margine di manovra su", confermando quindi una linea dura nei confronti dei principali esportatori.Intanto,, presidente della Commissione Europea, ha annunciato tramite X uncon Trump che si terrà domenica in Scozia. “Dopo una buona telefonata con Trump abbiamo concordato di vederci in Scozia per discutere delle relazioni commerciali transatlantiche e di come mantenerle forti”, ha dichiarato la presidente UE.Da Bruxelles arrivano dettagli suldei. Secondo fonti UE, la lista di misure adottata ieri entrerà in vigore in più fasi. Ilscatteranno i dazi su gran parte dei prodotti, in risposta alle tariffe statunitensi su acciaio e alluminio, mentre ilpartiranno quelli su una nuova serie di prodotti oggetto di misure aggiuntive adottate il 24 luglio.Ilentreranno in vigore invece i dazi su prodotti agricoli sensibili come soia e mandorle e iltoccherà ai dazi sul settore industriale più delicato, per consentire all’industria europea di adeguare le proprie catene di approvvigionamento.