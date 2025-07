Esautomotion, ricavi in crescita a 15 milioni di euro nel primo semestre

Esautomotion

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore dell'automazione, ha chiuso ilconpari a 15 milioni di euro, registrano una crescita del 6,4% rispetto allo stesso periodo dell'esercizio 2024, in cui erano stati pari a 14,1 milioni di euro. In particolare, i ricavi del secondo trimestre evidenziano una buona inversione di tendenza rispetto ai trimestri precedenti, con un incremento del +8,3% rispetto al primo trimestre 2025 e del +23,8% rispetto al secondo trimestre 2024.LaConsolidata, pari a -3,1 milioni di euro (cassa netta), risulta in riduzione rispetto agli 4,7 milioni di euro al 31 dicembre 2024.Tale variazione è riconducibile principalmente all'del valore di 1,6 milioni, con una superficie di circa 2.500 metri quadrati, situato a Villasanta (Monza). L'immobile è destinato a sostituire il precedente capannone in affitto, di circa 800 metri quadrati, con l'obiettivo di potenziare e migliorare le attività operative di Sangalli Servomotori. L'investimento consentirà di ottimizzare i processi interni e creare le condizioni per una futura espansione della capacità produttiva"Pur mantenendo un approccio prudente, siamosull'evoluzione dei risultati aziendali - ha commentato il- La base clienti storica si è confermata solida: non abbiamo registrato defezioni, ma una temporanea riduzione dei volumi di acquisto, legata al rallentamento congiunturale di alcuni settori di riferimento. Parallelamente, nel corso del 2024 abbiamo acquisito numerosi nuovi clienti, che hanno iniziato a contribuire positivamente ai risultati del 2025"."È importante ricordare che, per la natura del nostro business, l', a causa delle necessarie fasi di implementazione, test tecnologici, validazioni commerciali e adozione finale nelle linee produttive - ha aggiunto - In questo contesto, la capacità di generare crescita - seppur in un mercato non espansivo - proprio attraverso nuovi clienti rappresenta un segnale concreto della resilienza del nostro modello e della capacità innovativa della società".