Eventi e scadenze del 25 luglio 2025

Venerdì 25/07/2025

ENI

Esautomotion

Giglio Group

Next Re

Sogefi

(Teleborsa) -- Indicatori di solidità finanziaria- Moneta e altre informazioni sul bilancio delle IFM residenti in Italia10:30 -- Sala del Mappamondo di Montecitorio - Cerimonia di consegna del Ventaglio al Presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana, da parte dell'Associazione stampa parlamentare10:30 -- Palazzo Mezzanotte - Ring the Bell Ceremony in vista dell'approvazione del nuovo Programma EMTN del Gruppo IREN. Interverranno Luca Dal Fabbro (Presidente Gruppo Iren), Fabrizio Testa (AD Borsa Italiana), Maurizio Pastore (Head of Debt and Funds Listing Borsa Italiana) e Eugenio Predetti (Responsabile legale Divisione Prospetti di Consob)- Comunicazione Medio-Lungo- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Preconsuntivo semestrale- CDA: Approvazione del Bilancio di Esercizio al 31.12.2024- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione finanziaria semestrale 2025